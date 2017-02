Orașul Năvodari ar putea avea un centru medical multifuncțional

Despre înființarea unui centru medical în Năvodari s-a discutat la toate nivelurile. Începând de la autoritățile locale și până la parlamentari, peste tot s-a promovat această idee. Până acum au fost doar vorbe în vânt și nimic nu s-a realizat. Situația s-ar putea schimba radical, în condițiile în care consilierii județeni au aprobat marți, 28 februarie, o hotărâre privind trecerea unui spaţiu al Consiliului Județean Constanța (CJC) în administrarea oraşului Năvodari, cu scopul transformării acestei clădiri în unitate medicală. „Este vorba despre o clădire în care funcționează Centrul de reabilitare și recuperare neuropsihiatrică pentru copii. Jumătate din această clădire aparţine Direcţiei pentru Protecţia Copilului, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu. Într-o notă de fundamentare, Primăria Năvodari a informat conducerea CJC că orașul Năvodari are o populație stabilă de 45.000 de locuitori și nu are o unitate de primiri urgențe. „Cea mai apropiată unitate spitalicească se află la Constanța, la câteva zeci de kilometri“, au spus surse din Primăria Năvodari.

FONDATORUL SMURD, IMPLICAT ÎN PROIECT

Amintim că planurile de înființare a unui centru medical multifuncțional în Năvodari au ajuns și la secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, fondatorul SMURD și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență. Acesta a avut, în toamna anului trecut, o discuție pe această temă cu mai mulți oficiali din județ. „Am spus întotdeauna că îmbunătățirea serviciilor medicale în județ reprezintă o prioritate pentru mine. Am discutat cu secretarul de stat Raed Arafat despre cum putem crește eficiența sistemului sanitar din județ. În plus, am vorbit și despre oportunitatea înființării unui centru medical multifuncțional în orașul Năvodari. Acest centru ar urma să deservească atât locuitorii orașului, cât și pe cei din apropiere”, a declarat președintele CJC. Centrul medical multifuncţional din Năvodari ar urma să fie secţie exterioară a Spitalului Judeţean Constanţa și să ofere servicii de tratament ambulatoriu pe partea de cardiologie, medicină internă, pediatrie, neurologie şi obstetrică-ginecologie.