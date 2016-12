Orchestra care cântă pentru laureații Premiului Nobel, sâmbătă, la Sala Radio

Orchestra Simfonică din Shenzhen, China, sub bagheta dirijoruluiLin Daye, aflată pentru prima dată în România, a deschis, vineri, 23 septembrie, cea de-a III-a ediție a Festivalului Internaţional al Orchestrelor Radio – Radiro, 2016. „Concertul de deschidere a marcat o dublă premieră: este pentru prima dată când o orchestră simfonică din China concertează în România şi este prima participare a unei orchestre din Asia la Festivalul RadiRo”, au spus inițiatorii evenimentului, Radio România. Soliștii evenimentului din Sala Radio au fost pianistaZhang Zuo, una dintre cele mai bine cotate pianiste din China în plan internaţional, şi violonistulGabriel Croitoru, care a cântat pe vioara Guarneri del Gesù care i-a aparținut lui George Enescu.

„ENESCU A FOST CEL MAI MARE COMPOZITOR ROMÂN ŞI ESTE FOARTE POPULAR ŞI ÎN CHINA”

În programul concertului inaugural al ediției 2016 a RadiRo s-a aflat Rapsodia Române nr. 1, de George Enescu. „Iubesc această piesă şi cred că orice muzician, din orice orchestră, iubeşte această compoziţie. Enescu a fost cel mai mare compozitor român şi este foarte popular şi în China. Rapsodia română nr. 1 este o compoziţie extrem de melodică, iar viziunea lui Enescu este încântătoare. Pentru noi, ca muzicieni, este o foarte interesantă încercare. Vă mulţumim pentru invitaţia de a susţine concertul de deschidere al festivalului”, a spus dirijoruluiLin Daye, care s-a aflat la pupitrul Orchestrei Simfonice din Shenzhen.

„MUZICA ESTE MIRACOLUL CARE FACE POSIBILĂ DEPĂŞIREA TUTUROR FRONTIERELOR!”

„Timp de nouă zile (n.r. - 23 septembrie şi 1 octombrie), cât va dura Festivalul RadiRo, această scenă va deveni un spaţiu al călătoriei muzicale pe meridianele lumii! Vor concerta la Sala Radio orchestre simfonice din China, Norvegia, Germania, Austria, Marea Britanie şi România. Suntem o voce puternică în rândul partenerilor noştri din întreaga lume. Radio România este lider de audienţă la nivel naţional şi, îndrăznesc să spun, unul dintre cei mai importanţi actori culturali, prin proiectele noastre culturale şi educaţionale desfăşurate dincolo de microfon. Iar muzica este miracolul care face posibilă depăşirea tuturor frontierelor!”, a spus Preşedinte Director General Radio România, în discursul de deschidere a festivalului,Ovidiu Miculescu.

UNITATEA ÎN DIVERSITATE

Prezent la concertul de deschidere, secretarul general al Asia - Pacific Broadcasting Union, Javad Mottaghi, a declarat pentru Radio România:„Valoarea adăugată a festivalului RadiRo constă în faptul că se desfăşoară la un nivel internaţional. Noi vom transmite concertele RadiRo în ţările din Asia - Pacific, ceea ce pentru regiunea noastră este o oportunitate de a învăţa mai mult. Când vorbim de audienţă în Asia-– Pacific, ne referim la un public de 3,5 miliarde de persoane. Ceea ce reprezintă o fereastră, o platformă pentru România şi pentru muzica europeană. A reuni muzica din ţări diferite la acest festival înseamnă a aduce unitatea în diversitate”.

Concertul de deschidere a fost transmis în direct de Televiziunea Română, pe Radio România Cultural şi Radio România Muzical şi live, prin satelit, de către partenerii Radio România din cadrul European Broadcasting Union (EBU) şi Asia - Pacific Broadcasting Union (ABU).

O ORCHESTRĂ PENTRU... NOBEL

În această sâmbătă, de la ora 19.00, la Sala Radio va cânta Orchestra Simfonică Radio din Norvegia, care susţine în fiecare an concertul oferit cu prilejul decernării Premiului Nobel pentru Pace de la Oslo, sub bagheta dirijorului Miguel Harth – Bedoya. În program se află Selecţiuni din „Peer Gynt”, de Edvard Grieg, Variations over a Norwegian Folk Tune, de Alfred Janson și Variaţiuni pe o temă originală – „Enigma”, op. 36, de Edward Elgar. Solista serii va fi trompetista Tine Thing Helseth. Orchestra Simfonică Radio din Norvegia va cânta și duminică.

Pe agenda festivalului RadiRo vor mai susține concerte: Orchestra Simfonică Radio MDR din Leipzig, Orchestra Simfonică Radio ORF din Viena, BBC Concert Orchestra şi Orchestra Naţională Radio, alături de Corul Academic Radio şi de Corul de Copii Radio. Festivalul Internaţional al Orchestrelor Radio – Radiro, organizat de Radio România, se desfăşoară la Sala Radio din Bucureşti între 23 septembrie și 1 octombrie.

Citiți mai jos programul complet al Festivalului Internaţional al Orchestrelor Radio – Radiro, 2016

DUMINICĂ, 25 SEPTEMBRIE 2016, ORA 19.00

Orchestra Simfonică Radio din Norvegia

Dirijor: Miguel Harth – Bedoya

Solist: Vadym Kholodenko – pian

Program:

G. Tveitt: Selecţiuni din Hundrad Hardingtonar, op. 151

E. Grieg: Concertul în la minor pentru pian și orchestră, op. 16

R. Schumann: Simfonia nr. 2 în do major, op. 61

LUNI, 26 SEPTEMBRIE 2016, ORA 19.00

Orchestra Națională Radio

Dirijor: Cristian Măcelaru

Solist: Răzvan Suma – violoncel

Olga Pudova – soprană

Sunnyboy Dladla – tenor

Șerban Vasile – bariton

Program:

J. Haydn: Concertul nr. 1 în do major pentru violoncel și orchestră, Hob.VIIb:1

C. Orff: Carmina Burana

Corul Academic Radio, dirijor: Ciprian Țuțu

Corul de Copii Radio, dirijor: Voicu Popescu

MARȚI, 27 SEPTEMBRIE, ORA 19.00

ORCHESTRA SIMFONICĂ RADIO MDR DIN LEIPZIG

Dirijor: Kristjan Järvi

Solist: Denis Kozhukhin

Program:

S. Reich: Variations for Winds, Strings and Keyboards

S. Rachmaninov: Concertul nr. 4 în sol minor pentru pian şi orchestră, op. 40

R. Schumann: Simfonia nr. 4 în re minor, op. 120

MIERCURI, 28 SEPTEMBRIE, ORA 19.00

Orchestra Simfonică Radio MDR din Leipzig

Dirijor: Kristjan Järvi

Solist: Stefano Bollani – pian

Program:

R. Strauss: Patru interludii din opera Intermezzo

G. Gershwin: Rhapsody in Blue

P. Ceaikovski: Suită din Lacul lebedelor

JOI, 29 SEPTEMBRIE, ORA 19.00

Orchestra Simfonică Radio ORF din Viena

Dirijor: Cornelius Meister

Solist: Gidon Kremer – vioară

Program:

G. Resch: Inseln

M. Weinberg: Concert pentru vioară și orchestră

J. Sibelius: Simfonia nr. 1 în mi minor, op. 39

VINERI, 30 SEPTEMBRIE, ORA 19.00

Orchestra Națională Radio

Dirijor: Leo Hussain

Solist : Alexandru Tomescu – vioară

Program:

B. Britten: 4 Sea Interludes din Peter Grimes

S. Barber: Concertul pentru vioară şi orchestră, op. 14

J. Brahms: Simfonia nr. 2 în re major, op. 73

SÂMBĂTĂ, 1 OCTOMBRIE, ORA 19.00

Bbc Concert Orchestra

Dirijor: Barry Wordsworth

Solist: Charles Mutter – vioară

Ileana Ruhemann – flaut

Rob Jordan – cimpoi

Program:

H. Berlioz: Uvertura Carnavalul roman, op. 9

G. Barker: Concerto in One Act for Violin & Orchestra

A. Copland: Rodeo: Four Dance Episodes

B. Britten: Young Person’s Guide to the Orchestra

M. Arnold: Concertul nr. 1 pentru flaut

P. M. Davies: An Orkney Wedding With Sunrise

