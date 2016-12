Pace, prietenie și investiții, în Portul Constanța

PROIECT-PILOT Să vezi și să nu crezi - în Portul Constanța e pace și prietenie. Nimeni nu se mai ceartă cu nimeni, ba chiar în ultimele trei luni au avut loc mai multe întâlniri de LUCRU, cu rezultate mai bune decât în ultimii trei ani, după cum a spus primarul Decebal Făgădău, invitat marți la CN Administrația Porturilor Maritime (APM), la prezentarea celor mai noi proiecte portuare. Astfel, potrivit șefului APM, Nicolae Dan Tivilichi, va fi construit un terminal de gaz natural lichefiat (GNL), în valoare de câteva zeci de milioane de euro, cu finanțare europeană. Un alt beneficiar este și CFR Marfă, ale cărui două feriboturi prăfuite vor fi modernizate și remotorizate cu GNL, urmând să fie folosite (și) pe ruta Constanța - Batumi (Georgia). Proiectul-pilot e verde-eco-bio și ar putea dubla volumul de marfă care tranzitează portul. Tocmai de aceea le place de minune celor de la Bruxelles, a punctat, la rândul său, coordonatorul transporturilor maritime din Uniune (Motorways of the sea), Brian Simpson - „Vrem să vedem cum putem ajuta finanțarea acestui proiect cu bani comunitari, căci mediul înconjurător este principala noastră preocupare. Shipping nu înseamnă doar o navă care intră în port, descarcă și pleacă, ci și logistică, transport integrat & intermodal, siguranță, resurse umane, conexiuni feroviare și rutiere, vamă, poluare etc. Am văzut luni și planul Ministerului Transporturilor, care se potrivește foarte bine cu masterplanul CN APM“.

ORAȘ PUTERNIC, PORT PUTERNIC În esență, am revenit pe harta proiectelor de mediu din UE și nu mai suntem un simplu marker pe Drumul Mătăsii, ci chiar o poartă mare și frumoasă de intrare a mărfurilor în Europa, cum le place unora să zică. Simpson a subliniat că 40% din comerțul comunitar se face pe apă și că acest concept, Motorways of the sea, își propune să introducă noi lanțuri logistice intermodale, bazate pe liniile maritime. Tocmai de aceea, și Dunărea românească e în atenția UE, dorindu-se deschiderea sa în amonte pentru comerț - „Ne ocupăm de tot, de la spărgătoarele de gheață din Islanda la navele din Grecia și Cipru, ba chiar și de rutele vestice, din Atlantic. În Marea Neagră, însă, nu se întâmpla nimic. Era o gaură neagră. De ce? Întrebați guvernanții“. Acum, însă, Portul Constanța este inclus în toate strategiile mari de la Bruxelles. Ăsta este un semn de normalitate, a adăugat primarul Constanței. El a amintit că orașul nostru beneficiază de finanțare europeană până în 2020, în cadrul unui alt proiect verde, Civitas Portis, la care mai participă Antwerp (Belgia), Aberdeen (Scoția), Trieste (Italia) și Klaipeda (Lituania) - „Se urmărește reducerea emisiilor de CO2; în plan sunt, de asemenea, stabilizarea taluzului și sistematizarea accesului la poarta 1 a portului“. Nu-n ultimul rând, dacă reconfigurarea celor două feriboturi iese bine, CFR Marfă ia în calcul și trecerea unor locomotive diesel pe GNL. Apelul pentru finanțare se va face în primăvara anului viitor.