Parcare subterană la Constanța? Poate în altă dimensiune...

09:51:31 / 30 August 2017

Parcare subterana

Nu inteleg ce cautam cu exemplele tocmai in Norvegia cu o mentiune de localizare idioata :" Nu mai departe de Norvegia, în municipiul Bergen, "....? Daca se doreste cu adevarat, putem lua exemple situate la vecini, astfel in Budapesta a fost realizata o parcare automatizata pe care am folosit-o de cateva ori si care poate fi amplasata in zone turistice, fara a le afecta imaginea si spatiul pietonal. https://www.youtube.com/watch?v=d0iUPtjfByU Poate primaria se gandeste si la aceia cu rezervarea locului de parcare situat pe bulevarde si care tin blocat acest spatiu in permanenta. Nu cred ca este normal si ca se poate considera parcare de rezidenta intre 18-08, iar in rest sa fie taxat timpul de parcare. Astfel mai vine un ban la buget si se mai pot parca cateva masini in mod corespunzator. Cine isi uita masina pe un astfel de loc in timpul alocat riveranilor sa fie amendat corespunzator, dar blocarea catorva sute de locuri de parcare face viata mai dificila atat constantenilor cat si acelora veniti in vacanta la mare.