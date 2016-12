Paul Pogba a semnat cu Manchester United

Fotbalistul francez Paul Pogba a revenit la Manchester United, echipă la care a fost înregimentat ca junior, dar pe care a părăsit-o în 2012, când a fost cumpărat de Juventus Torino pentru 800.000 de euro. Patru ani mai târziu, formația engleză l-a luat înapoi pe Pogba de la Juventus, plătind 105 milioane de euro! Astfel, mijlocașul francez în vârstă de 23 de ani a devenit cel mai scump jucător din istoria fotbalului, depășind recordul stabilit în 2013, când galezul Gareth Bale era cumpărat de Real Madrid de la Tottenham Hotspur pentru 100 de milioane de euro.

„Sunt încântat că m-am întors la United. A fost mereu un club cu un loc special în inima mea și abia aștept să lucrez cu Jose Mourinho. M-am bucurat de perioada petrecută la Juventus și am amintiri fantastice de la un club uriaș, cu jucători pe care îi consider prietenii mei. Dar am simțit că este momentul potrivit să mă întorc pe Old Trafford. Întotdeauna mi-a plăcut să joc în fața fanilor de aici și abia aștept să-mi aduc contribuția la această echipă. Este clubul potrivit pentru mine, la care pot să ating ceea ce-mi doresc de la acest joc”, a declarat Pogba pentru site-ul oficial al clubului.

„Paul este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume şi reprezintă un jucător esenţial în planul meu de a construi o echipă pentru viitor. E rapid, puternic, marchează şi citeşte jocul mult mai bine decât alţi jucători de vârsta lui. La doar 23 de ani, are şansa de a deveni titularul postului său pentru mulţi ani de acum înainte. Este tânăr şi continuă să-şi îmbunătăţească jocul, are şansa de a deveni inima acestui club pentru următorii zece ani”, a afirmat Jose Mourinho, antrenorul lui United.

Pogba a semnat un contract scadent în vara anului 2021, cu opţiune de prelungire pe încă un an, şi va încasa un salariu stagional de 18 milioane de euro. În perioada petrecută la Juventus, internaţionalul francez a câştigat opt trofee, însă toate pe plan intern: patru campionate, două Cupe şi două Supercupe ale Italiei.

POGBA VREA SĂ CÂȘTIGE „BALONUL DE AUR”!

„În primul rând, îmi doresc să câştig campionatul pentru prima dată cu United, pentru că nu l-am câştigat înainte să plec, Liga Campionilor, bineînţeles, şi, personal, unul dintre visurile mele este să câştig „Balonul de Aur“. Asta voi reuşi în timp, acum pe primul loc este Premier League. M-am întors şi abia aştept să îi fac fericiţi pe fani, să le arăt că sunt acelaşi Paul Pogba, dar într-o altă versiune, şi că n-am venit aici să îmi bat joc de ei, ci să îi fac fericiţi şi să simt că putem câştiga campionatul. De asta mă aflu aici. Am vorbit cu mai mulţi jucători care au lucrat cu Jose Mourinho la Real Madrid - cu Morata, cu Varane - şi toţi mi-au spus că este antrenorul potrivit pentru mine şi că mă va ajuta să progresez mult. Şi eu cred la fel. Am vorbit cu el de câteva ori şi mi-a dat încredere. Sunt sigur că mă va ajuta să progresez atât pe teren, cât şi în afara lui”, a declarat Pogba.

