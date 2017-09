Peste 100 de infractori de cel mai rău soi, luați ca din oală de polițiști!

În numai o jumătate de lună, Poliția Română a destructurat zeci de grupări de criminalitate organizată. Concret, în perioada 1 - 14 septembrie, polițiștii au efectuat 120 de percheziții la grupări de criminalitate organizată, fiind ridicate și indisponibilizate droguri, bani, echipamente IT și alte bunuri folosite sau provenite din activitatea infracțională. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), infractorii erau specializați în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani. „Au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale pentru 172 de persoane, dintre care 56 au fost reținute sau arestate, iar 10 au fost plasate sub control judiciar, și au fost confiscate ori au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 620.963 de lei, 116.775 de euro, 2.700 de dolari, 300 de lire sterline, 33 HDD, 25 de laptopuri, a unei unități centrale, 4 imprimante, 5 tablete, 60 de telefoane mobile, 39 de cartele SIM, 883 de medii de stocare, 10 carduri bancare și a unei arme“, menționează IGPR. De asemenea, sursa citată mai arată că au fost ridicate 394 grame de MDMA, 3.545 de comprimate MDMA, 152 grame de heroină, 854 grame de cocaină, 483 grame de ketamină, 4.046 grame de canabis, sute de semințe și plante de canabis, 82 de timbre LSD, peste 630 grame de substanțe psihoactive, 40 grame de etnobotanice, 3 cântare electronice și 10 grindere. Acțiunile s-au desfășurat sub coordonarea DIICOT și au fost angrenați și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene, luptători de acțiuni speciale și jandarmi, precizează sursa citată.