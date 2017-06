Pilonul II de Pensii, clătinat serios! Până la urmă nu se mai desfiinţează

Deşi pare că astăzi a fost marţi, cu cele trei ceasuri rele pentru guvernanţi, finanţele României şi inimile pensionarilor sau ale celor ce spre încă să se pensioneze, totuşi, a fost joi, o zi banală în care s-au întâmplat însă multe răsturnări de situaţie. Mai întâi am primit vestea teribilă: Pilonul II de pensii se desfiinţează! Ţipete, discuţii, analize, cum e mai bine, cum e mai rău etc. Apoi, premierul Mihai Tudose a trâmbiţat: nu se desfiinţează niciun pilon, ce-aveţi! Ministrul Finanţelor, Ionuț Mișa, i-a urmat în acelaşi ton: „În legătură cu informațiile apărute în presă potrivit cărora aș fi declarat că Guvernul are în intenție desființarea Pilonului II de pensii fac următoarele precizări:

- nu am declarat că voi susține desființarea Pilonului II de pensii. Nici nu am în intenție să fac acest lucru. Nu există în Programul de guvernare această măsură

- am răspuns unei întrebări, care probabil a fost interpretată greșit, în legătură cu posibilitatea naționalizării Pilonului II de pensii.

Precizez încă o dată: nici nu desființăm pilonul II de pensii, nici nu îl naționalizăm. Nici nu aș fi putut să fac o astfel de previziune, având în vedere că fondurile din pilonul II sunt fonduri publice, doar administratorul este privat. Nu pot fi naționalizate fondurile publice. Regret confuzia creată și asigur pe toți românii că un subiect atât de complex și sensibil este tratat cu maximă seriozitate și profesionalism de echipa de la Ministerul de Finanțe".

No more comments!