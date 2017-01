Platforma online care ajută copiii la teme și lecții!

Dacă simțiți că temele copiilor dumneavoastră vă depășesc sau că nu mai faceți față să vă împărțiți între programul de lucru și lecțiile cu copilul de la încheierea orelor de la serviciu, vă prezentăm o soluție modernă și la îndemână cu ajutorul căreia puteți scăpa de această corvoadă. Vorbim tot mai des despre metodele moderne de predare și despre integrarea tehnologiei și a interactivității în actul educativ, însă la școală este destul de greu de introdus acest nou sistem. Totuși, 20 de profesori pasionați de meseria lor, conduși de prof. Radu Gologan, coordonatorul Lotului Olimpic de Matematică al României, și alți 30 de elevi au realizat o platformă interactivă pentru elevi, profesori și părinți prin care lecțiile de matematică și de limba română devin mai simpatice și mai ușor de înțeles.

PREDARE MODERNĂ Platforma mycoolio.com se bazează pe o tehnică de predare modernă, mult mai interactivă, prin care elevii în clasele I - VIII își pot consolida informațiile primite la clasă și își pot evalua cunoștințele într-un mod atractiv și adaptat nevoilor lor. Prin această nouă metodă, copilul nu mai este doar simplu ascultător al lecțiilor, ci poate lua parte la procesul de predare. De asemenea, are și posibilitatea de a reveni la anumite informații ori de câte ori dorește și poate selecta exact ceea ce consideră el că trebuie să aprofundeze. Design-ul platformei este unul atractiv pentru copii, tema principală fiind Universul. Koolio este personajul-profesor extraterestru care îl va însoți pe parcursul călătoriei sale prin Universul Cunoașterii. Pe mykoolio.com, fiecare planetă din sistemul solar corespunde unui an de studiu. Planeta este înconjurată de sateliți, iar aceștia reprezintă anumite materii, cum ar fi matematica și limba și literatura română. Pentru semestrul II există peste 200 de lecții finalizate, iar pentru semestrul I sunt în lucru alte 200 de lecții pentru română și matematică (clasele I - VIII). În viitor, inițiatorii își propun să dezvolte lecții pentru discipline precum istorie, geografie, biologie, fizică și chimie. Materiile sunt împărțite pe capitole, iar fiecare capitol are între 3 - 7 lecții, conform programei școlare în vigoare.

CUM FUNCȚIONEAZĂ PLATFORMA Activitatea copilului pe platformă va fi sub formă de misiune. Pentru a putea duce la bun sfârșit o misiune, va avea nevoie de rezervoare de oxigen (parcurgerea sublecțiilor) și de rachete (teste simple și medii). Pentru unele lecții de matematică (atât geometrie, cât și algebră), există figuri și demonstrații interactive ale subiectului în cauză. Dacă utilizatorii interacționează cu figura respectivă, ei primesc puncte suplimentare. Dacă lecțiile teoretice, un set minimal de statistici și articolele de parenting pot fi accesate gratuit de utilizatori, pentru exerciții rezolvate și alte exerciții ușoare și medii, precum și teste recapitulative și statistici despre activitatea și evoluția copilului, părinții plătesc un abonament lunar de 28 de lei. Prin comparație, o oră de meditație cu un profesor de matematică sau de română este aproximativ 40 de lei. În viitor, dezvoltatorii își propun să integreze în conținutul plătit și testări naționale online și offline, forum, chat în platformă, în care elevul poate să comunice direct cu profesorii, dueluri cu alți copii, cursuri de parenting și alte resurse utile.

RESURSĂ UTILĂ ȘI PENTRU PĂRINȚI Dacă ați simțit până acum că lecțiile copiilor vă depășesc, mycoolio.com vă vine în ajutor, pentru că aveți posibilitatea să accesați lecțiile virtuale ținute de profesorii de pe platformă pentru a vă reaminti toate informațiile uitate, puteți urmări progresul copiilor, având o evidență a timpului acordat de cel mic învățării lecțiilor. Pentru a accesa această platformă, nu aveți nevoie decât de un calculator conectat la internet.

Citește și:

De ce greșesc părinții când rezolvă temele copiilor