Pofta-n cui pentru cei care sperau la al 13-lea salariu sau a 13-a pensie!

Noua Lege a pensiilor va intra în vigoare de la 1 decembrie 2017, conform graficului anunţat de ministrul Muncii. Potrivit promisiunii ministrului Olguţa Vasilescu, se vor rezolva toate inechităţile din sistemul de pensii din România. Însă cei care sperau că, la finele acestui an, Executivul le va face o „surpriză financiară“ se pot linge pe bot. Asta deoarece Guvernul Tudose a anunţat că nu are bani pentru a plăti cea de-a 13-a pensie sau al 13-lea salariu. „Este exclus să acordăm al 13-lea salariu pentru că avem deja o lege a salarizării în vigoare, care are ca termen de implementare definitivă anul 2022, şi până atunci nu se pune problema să fie al 13-lea salariu, deşi creşterile sunt foarte mari. În ceea ce priveşte a 13-a pensie, a fost cerută în spaţiul public de câteva organizaţii de pensionari, preferăm însă ca banii pe care îi avem să îi împărţim pe 12 luni pentru toată lumea“, a declarat ministrul Muncii, Olguța Vasilescu.