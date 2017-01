Primarul Radu Mazăre: „Am construit locuinţe pentru amărâţi şi uite cu ce m-am ales! Ruşine, Băsescu!”

Raidurile migratorilor DNA Bucureşti sunt tot mai dese la Constanţa. Dacă în 2005 veneau o dată, cel mult de două ori pe an, acum procurorii şi mascaţii descind în cetatea Tomisului cel puţin o dată pe lună, ba chiar mai frecvent. Numai în ultimele 30 de zile au descins de două ori. O dată pe 19 martie, când au defilat prin faţa camerelor de luat vederi cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, încătuşat şi încadrat de mascaţi înarmaţi. Acţiunea s-a soldat cu eliberarea lui Constantinescu, după ce Tribunalul Bucureşti a respins, din lipsă de probe, cererea DNA de arestare preventivă a liderului CJC. Ieri, mascaţii au descins simultan în casa primarului Constanţei, Radu Mazăre, în locuinţele fratelui şi mamei lui Mazăre, în Primăria Constanţa şi în două locaţii din Bucureşti şi judeţul Dâmboviţa.

PARALELA DNA Dacă se poate face o paralelă, ambele raiduri, şi cel de ieri, şi cel din 19 martie, au avut loc la scurt timp după ce Radu Mazăre şi, respectiv, Nicuşor Constantinescu au declarat că urmează să plece din ţară. Pe de-o parte, Constantinescu anunţase oficial procurorii că trebuie să plece în Statele Unite, pentru a se trata de cancer la prostată. Pe de altă parte, Radu Mazăre a declarat public că urmează să plece în Madagascar, în vacanţa de Paşte, împreună cu familia. În documentele oficiale, procurorii şi-au motivat graba de a organiza circul mediatic prin faptul că personalitatea vizată ar putea încerca să fugă de justiţie. Pentru a continua paralela, dosarul în care este anchetat Constantinescu are ca obiect o serie de proiecte de dezvoltare a judeţului Constanţa, iar dosarul lui Mazăre ţinteşte amenajarea vestitului campus social Henri Coandă, cel care găzduieşte 3.000 de oameni care altfel ar fi stat pe străzi. Şi, evident, şi unul, şi celălalt sunt cei mai mari deţinători de capital electoral din judeţ. Şi, mai evident, şi unul, şi celălalt reprezintă, prin ţinută probabil, adevărate „pericole sociale” şi trebuie ridicaţi cu mascaţii, cel puţin câte opt de fiecare.

De ce atâta ură?

Nu se înţelege exact de ce procurorii recurg la astfel de acţiuni în forţă. Mazăre şi Constantinescu sunt de ani buni ţintele mai multor dosare în justiţie, s-au prezentat la termenele impuse de instanţă şi, în anii în care au tot fost anchetaţi, oricare dintre cei doi a avut nenumărate ocazii să fugă de justiţie, dar nu a făcut-o. În niciunul dintre circurile mediatice puse la cale de DNA, procurorii anticorupţie nu l-au citat în prealabil pe cel vizat. Deci, nici Mazăre, nici Constantinescu nu au refuzat să se prezinte în faţa procurorului pentru a le da ocazia mascaţilor să-i aducă forţat. Şi atunci, apare întrebarea: cu ce fel de instituţie avem de-a face în cazul DNA? Pentru că ultimele acţiuni ale structurii centrale a instituţiei nu dau în niciun caz impresia unora demne de un stat de drept.

CUM AU LUAT ŢEAPĂ MASCAŢII Probabil din lipsă de informaţii, sau din ignoranţă, după cum au demonstrat evenimentele, cei care au regizat „desantul” de ieri au ratat lamentabil. Dorita defilare (ne-o demonstrează istoria recentă) cu escortarea lui Radu Mazăre în cătuşe, de către mascaţi, din propria locuinţă până la duba DNA nu a mai avut loc, întrucât primarul Constanţei se afla deja în Capitală. Şi când te gândeşti că totul fusese organizat ca la carte... Dimineaţă, asaltul asupra casei lui Mazăre nu s-a desfăşurat ca într-o ţară civilizată. Baţi la poartă, te prezinţi, arăţi mandatul de percheziţie, îţi faci treaba, pleci. Nu! Mascaţii au sărit gardul prin lateralul proprietăţii primarului, s-au ascuns prin boscheţi, pentru ca apoi să ia prin surprindere... pe cine nu-i acasă. Bravură gratuită... Oricum s-a ajuns tot la prezentarea mandatului de percheziţie ş.a.m.d. Un mic amănunt. Mare noroc au avut asaltatorii tufelor din curtea lui Mazăre. De obicei, acesta este teritoriul unor câini, nu tocmai mici în talie, care ieri dimineaţă erau închişi în cuştile lor. Altfel, am fi putut discuta astăzi despre amprente dentare canine colectate de pe fundurile trupeţilor anonimi din Jandarmerie. Mare noroc au avut... Ciudat este că o pasiune similară pentru boscheţi au afişat angajaţii DNA şi în ianuarie, într-un alt abuz procurăresc, când l-au asaltat pe Constantinescu în parcarea din faţa CJC, unde l-au pândit ore în şir ascunşi în gardul viu. Pentru a sublinia penibilul situaţiei, amintim că şi Mazăre, şi Constantinescu au răspuns solicitărilor şi s-au prezentat, la cererea instituţiilor ce reprezintă justiţia, în zeci de cazuri. Deci era de ajuns să li se prezinte amărâta de citaţie.

MAZĂRE: ”DE FIECARE DATĂ CÂND A FOST CAZUL, M-AM PREZENTAT LA DNA”

IMPROVIZAŢIA DIN HERĂSTRĂU Pentru că nu puteau să deruleze percheziţiile în linişte, fără să marcheze momentul cu circ mediatic, cei de la DNA au făcut pe dracu-n patru pentru a-l aduce totuşi pe Mazăre pe sus, flancat de opt mascaţi (cum vă spuneam mai sus!), la sediul instituţiei. Nu vă gândiţi că primarul Constanţei s-ar fi ascuns. El a declarat public încă de dimineaţă, când a aflat de asaltul mascaţilor de la Constanţa, că aşteaptă să îi comunice avocatul dacă procurorul de caz consideră că trebuie să fie audiat. Astfel încât să nu se mai întoarcă la Constanţa şi să se prezinte direct la DNA Bucureşti. Regizorul acţiunii nu a comunicat nimic primarului, nici măcar avocatului, în schimb a aflat unde exact în Bucureşti se află Mazăre şi a trimis un pluton de opt mascaţi ca să-l ridice de pe terasa din parcul Herăstrău şi să-l care cu duba la sediul DNA din Capitală. Complet „întâmplător”, o echipă a unei televiziuni băsiste a fost în zonă şi a filmat „capturarea”. Peisajul poliţienesc a fost în sfârşit pus la punct: Radu Mazăre a fost filmat şi când a fost reţinut, şi când a fost coborât din dubă în faţa DNA şi escortat până în sediul instituţiei de mascaţii înarmaţi. Împins grăbit prin faţa reporterilor, Mazăre a apucat să declare: „Asta face parte din „sârba” procurorilor. M-am obişnuit. Sunt anchetat din 2005”. Şi acum, stupoare: aşa mare era graba încât Mazăre a trebuit să mai aştepte ore bune pe holurile DNA, până să îl întâlnească pe procuror.

SARABANDA SALTIMBANCILOR DNA ÎN JURUL LUI MAZĂRE, PORNITĂ ÎN ACEEAŞI ZI CU DEZVĂLUIRILE COMISIEI „NANA“... DOAR O COINCIDENŢĂ?

CE CĂUTAU LA PRIMĂRIE Revenind la Constanţa... Lungile ore (10!!!) în care zeci de jandarmi echipaţi ca de război au participat la percheziţia de la Primărie s-au soldat cu ridicarea mai multor documente legate de modul în care municipalitatea a construit campusul social Henri Coandă. Este, practic, un nou dosar în care Mazăre este cercetat după ce a amenajat un cartier care găzduieşte peste 3.000 de oameni lipsiţi de adăpost. Întreaga percheziţie de ieri, de la Primărie, s-a derulat în cea mai mare linişte mediatică din partea DNA. Abia în jurul orei 17.00, după ce cercetaşii anticorupţie au părăsit sediul instituţiei cu un vraf de documente, am aflat ce au vânat, de fapt, mascaţii. Viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău a declarat că autoritatea locală a pus la dispoziţie actele cerute în dosar. „M-a surprins că nu ni le-au solicitat. Chiar am făcut menţiunea că, dacă doresc informaţii suplimentare, le vom pune la dispoziţie. Vorbim despre documente publice. Hotărâri de Consiliu însoţite de avize, expuneri de motive şi autorizaţii de construire. Toate aceste documente au fost ridicate în original. Le vom pune la dispoziţie şi în continuare documente, pentru că vorbim despre un proiect cu care ne mândrim, unul care nu se vede doar în acte, ci şi pe teren. Ştiu că a fost solicitat deja colegilor de la RAEDPP modul în care s-a făcut achiziţia pentru contractul de lucrări, nouă ni s-au solicitat HCL de aprobare a proiectului şi autorizaţiile de construire”, a spus Făgădău.

Azi noapte, în jurul orei 23.30, primarul Constanţei a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii DNA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită. Alături de Radu Mazăre a fost reţinut şi Avraham Morgenstern, reprezentant al unei societăţi comerciale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită. La ieşirea din DNA, Radu Mazăre a declarat: „Am construit locuinţe pentru amărâţi şi uite cu ce m-am ales. Ruşine, Băsescu! E un dosar politic. Nu am luat mită, că altfel construiam scump şi nu cel mai ieftin. Să-ţi fie ruşine, Băsescu!".

În cursul serii, timp de mai multe ore, sute de locuitori din cartierul Henri Coandă au manifestat spontan, în campus, întru susţinerea primarului care le-a oferit o locuinţă. Oamenii au anunţat că vor continua să protesteze până când primarul lor va fi eliberat.

Altă oca

Pe Videanu nu îl caută procurorii...

Pentru a sublinia imparţialitatea modului în care acţionează justiţia în România lui Băsescu, amintim că în 24 martie, după ce a aflat de deschiderea acestui nou dosar, Mazăre a comparat proiectul său de construire a locuinţelor sociale cu unul realizat de pedelistul Adriean Videanu, în cazul căruia DNA nu s-a autosesizat. „Eu am făcut 906 unităţi locative cu aproximativ şapte milioane de euro, iar Videanu a cumpărat 143 de unităţi locative cu 18 milioane de euro. Eu am construit metrul pătrat cu 286 euro, conform contractelor, actelor care sunt aici şi plăţilor făcute de Primărie, iar Videanu a cumpărat metrul pătrat cu 1.500 de euro. Eu am construit cu tot cu dotări, respectiv pat, saltea, frigider, plită electrică, chicinetă, cu 295 euro/mp, iar Videanu a cumpărat o parcare cu 10.700 de lei pentru „săraci“, în Bucureşti. 10.000 de euro pentru un loc de parcare! Eu am construit un apartament de trei camere cu 7.571 de euro şi Videanu a cumpărat apartamentul cu 215.000 de euro. Pe mine m-a costat, pentru fiecare om care a intrat în casă, 2.300 euro cu dotări, cu tot ce trebuie, iar Videanu a cumpărat o boxă la beci cu 5.000 de euro“, a declarat Radu Mazăre. Practic, dacă şi la Constanţa s-ar fi făcut apartamentele la fel cum sunt cele date în folosinţă de Videanu, ar fi fost achiziţionate, cu banii alocaţi de Primăria Constanţa, doar zece apartamente, şi nu 906.

Susţinere de la centru

Ponta: „Mazăre este un om pe care îl apreciez foarte mult”

Liderul PSD, premierul Victor Ponta, şi-a declarat, ieri, susţinerea pentru primarul Mazăre, după ce a aflat despre percheziţiile de la Constanţa. El a arătat că tot ce se întâmplă are un puternic iz electoral, amintind că şi în 2012, după referendumul de demitere a preşedintelui Traian Băsescu, „s-a pornit un val de anchete“ pentru ca USL să nu fie votat în decembrie. „Percheziţii vor fi peste tot. Ca şi în 2012, şi acum oamenii vor vota cu noi. Radu Mazăre este un om pe care îl apreciez foarte mult, care a fost votat de atâtea ori de cetăţenii Constanţei“, a spus Ponta. El s-a adresat ieri tuturor aleşilor persecutaţi de DNA: „Ştiu că e o perioadă în care o întreagă propagandă lucrează împotriva dumneavoastră. Şi eu vă zic doar să ştiţi că trebuia să vă aşteptaţi la aşa ceva, pentru că dvs. sunteţi votaţi, pentru că dvs. aveţi încrederea cetăţenilor, pentru că nu puteţi fi bătuţi la vot altfel şi, atunci, evident că un aparat care vă invidiază şi vă detestă va lucra împotriva dvs.“.

Pot face orice...

România are procurori dincolo de lege

Contactat telefonic ieri, înainte de a fi reţinut, primarul Constanţei a lăsat să se înţeleagă că unii procurori fac ceea ce vor, fără a se teme de urmări, pentru că, în România, procurorii nu răspund pentru nimic. „Ar trebui să fie o lege în care, la sfârşitul anului, să se facă o socoteală pentru procurori. Dacă au avut 10, 15 sau 20% din cazuri infirmate în cererea de arestare, spre exemplu, cum este cazul lui Nicuşor Constantinescu, ar trebui trimişi acasă. La plimbare! Să intre în avocatură! Pentru că nu poţi pe banii statului, şi cu mascaţi, şi cu atâtea instrumente, să hăituieşti şi să te iei de oameni aşa cum vrei tu, iar ulterior, cazul să fie infirmat. Pe planeta asta şi pe lumea asta răspundem toţi. Noi răspundem pentru licitaţii, pentru achiziţii. Ar trebui să răspundă şi ei pentru ceea ce fac”, a spus Mazăre. Tot ieri, într-un cu totul alt registru, procurorul-şef al DNA, Codruţa Kovesi, un personaj ataşat în mentalul colectiv de Băsescu, a declarat că Direcţia nu anchetează persoane după apartenenţa la un anumit partid. Întrebată cum comentează declaraţiile făcute de premier, din care rezultă că ar exista o campanie împotriva aleşilor locali PSD, Kovesi a spus că DNA soluţionează dosarele cu care este învestită ca urmare a unor sesizări, a unor plângeri din partea persoanelor fizice. O declaraţie... „politically correct”, cum ar spune francezul, doar că... ultimele cazuri de anchetaţi cu circ mediatic „nu după apartenenţa la un anumit partid” vizează... PSD!!!