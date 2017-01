Primire de gală pentru Violetta Valery

Atrași de promisiunea (re)întâlnirii cu Violetta Valery, eroina operei verdiene „Traviata”, spectatorii constănțeni au venit în număr mare, duminică seară, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Și nu au regretat, pentru că, judecând după intensitatea și durata aplauzelor de la final, dar și după numărul de flori primite de soprana Diana Țugui, spectacolul, sub conducerea muzicală a maestrului Liviu Condriuc din Germania, a fost un succes.

Frumoasa curtezană Violetta Valery a fost interpretată cu grație și expresivitate de soprana Diana Țugui. În ciuda unor probleme de sănătate, de sezon, clujeanca a reușit să ajungă la sufletul publicului constănțean. Receptivi și buni cunoscători ai operei verdiene, spectatorii au răsplătit cu aplauze interpretarea unor arii celebre, precum: aria șampaniei „Brindisi”, „Sempre libera” sau „Addio, del passato”.

„ANII 2015 ȘI 2016 SUNT ANII... TRAVIATELOR” „Nu cânt pentru prima dată pe această scenă. Am mai avut, la un moment dat, niște concerte de sine stătătoare, cu arii și duete. Dar am fost pe această scenă pentru prima dată cu opera mea iubită, „Traviata”. Se pare că anii 2015 și 2016 sunt anii... „Traviatelor”, deoarece peste tot unde am fost chemată, mai ales în ultima vreme, am cântat numai „Traviata”. Se pare că place. Iar mie îmi place la nebunie. Este rolul meu preferat. Le iubesc pe toate. Fiecare are colțișorul său în inima mea, însă „Traviata” ocupă un spațiu mai mare. În seara aceasta, pentru mine a fost mai greu, deoarece este perioada virusurilor. Am simțit publicul din primul moment, de când s-a ridicat cortina. Sunt săli pe care nu le simți de la început. Sunt săli care se încălzesc abia după primul act sau al doilea. De data aceasta, m-am simțit ca acasă, ca și cum publicul deja mă cunoștea ”, a spus Diana Țugui.

Referitor la colegii de pe scena tomitană, clujeanca a spus: „Nu e prima dată când colaborez cu colegii de la Constanța. Prima dată am cântat în spectacolul de la Hunedoara (n.r. - la cea de-a V-a ediție a Festivalului „Opera Nights”, la Castelul Corvinilor). Am colaborat excelent. Din primul moment m-am simțit ca acasă cu colegii din cor, cu orchestra. Am fost o echipă grozavă în această seară, deși cu tenorul am mai cântat o singură dată, iar cu baritonul am mai cântat săptămâna trecută, în două spectacole. E foarte important să ai parteneri pe scenă cu care să poți să fii pe aceeași lungime de undă, pe care să contezi”.

În rolul îndrăgostitului Alfredo Germont, publicul l-a urmărit pe tenorul sârb Dejan Maksimovic, interpretarea sa reușind să răzbată dincolo de scenă, să ajungă la sufletul spectatorilor și să emoționeze. Deosebit de apreciată a fost și interpretarea baritonului bucureștean Iordache Basalic, care l-a întruchipat pe bătrânul Giorgio Germont, interpretarea ariei „Di Provenza il mar”, constituind unul dintre cele emoționante momente ale serii.

Din distribuția spectacolului au mai făcut parte: Lucia Mihalache - Flora Bervoix, Ionela Duma - Annina, Laurențiu Severin - doctorul Grenvil și Bogdan Ocheșel - baronul Douphol.

Citește și:

„Spărgătorul de nuci”, o poveste fără anotimp

„Seara muzicii franceze” în... familie

Seri de poveste cu „Spărgătorul de nuci“ și „Traviata“

Teatrul „Oleg Danovski“ vă invită la „Traviata“

Teatrul „Oleg Danovski“ trece la programul de primăvară