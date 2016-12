Primul antrenament pentru SSC Farul

07:23:33 / 04 August 2016

SSC FARUL

Daca se tine cont de cheltuielile unei echipe de fotbal,chiar si in competitii judetene,suporterii nu pot sustine financiar o echipa decat,un an sau doi. Din entuziasmul prezent se va alege in curand praful cand va veni timpul sa scoata,permanent,bani din buzunare acesti suporteri. Pentru mine este o usoara nedumerire cum acest SSC FARUL face antrenament sau antrenamente(!!!)in nocturna si programeaza doua amicale tot in nocturna. Au suporterii bani atat de multi? O echipa dobrogeana plecata din Dobrogea in conditiile sustinerii suporterilor,DAR SI A PRIMARIEI,a fost Stejaru. Dar s-a dus...