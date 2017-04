Primul trailer al celui mai aşteptat film al anului – „Star Wars: The Last Jedi“

Fanii filmului Star Wars au putut vedea primul trailer al mult-anticipatulului 'Star Wars: The Last Jedi', regizat de Rian Johnson, lansat vineri. Teaser-ul o înfățișează pe Rey (interpretată de Daisy Ridley) părând stresată și dezorientată în mijocul unui peisaj selenar, scrutând orizontul. Odată ce camera avansează în peisajul arid ce cuprinde un soi de insulă unde au avut loc ultimele scene ale filmului anterior, o voce necunoscută - care pare a fi cea a lui Luke Skywalker (Mark Hamill) - poate fi auzită spunând: ''Respiră. Doar respiră...Acum întinde mâna...''. Apoi trailerul se centrează pe imaginea lui Rey apăsând cu degetele pe pământ, în timp ce pietricelele zboară în jurul său, ceea ce poate însemna că aceasta folosește Forța. În trailer apar și Kylo Ren (Adam Driver), Finn (John Boyega), dar și silueta regretatei actrițe Carrie Fisher în rolul generalului Leia Organa - iar videoclipul se încheie cu Luke stând în apropierea unei stânci, în timp ce pronunță: ''Numai eu cunosc adevărul. E timpul ca Jedi să ia sfârșit“. Primul trailer al "Star Wars: The Last Jedi" a fost prezentat în cadrul evenimentului "Star Wars Celebration" din Orlando, Florida, sărbătorindu-se 40 de ani de la apariţia primului film, și a fost bine primit de fanii filmului care au scris pe rețelele de socializare reacții după vizionare. Trailerul poate fi vizualizat la acest link: http://imdb.to/2oxMohe. Regizorul filmului, Rian Johnson, a dezvăluit că noul film 'Star Wars' se va centra pe modul în care Rey învață și înțelege conexiunea sa cu Forța. El a explicat: ''Parte prin ceea ce trece ea are legătură cu conștientizarea faptului că are această putere și acest dar. Face primul pas în a accepta acest lucru care e în interiorul ei și pe care nu știa că îl are și începe să îi întrezărească potențialul. Nu vreau să trec la următorii doi ani. Vreau să văd ceea ce se întâmplă imediat''. 'Star Wars: The Last Jedi' va fi lansat pe 15 decembrie, 2017.

Carrie Fisher va fi prezentă în acest film, în rolul prinţesei Leia. Actrița a filmat toate scenele în care urma să apară înainte de moartea sa bruscă din decembrie.