Programul unităților sanitare, de Sărbători!

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului (DSPJ) Constanţa a anunțat programul de lucru al unităţilor sanitare din judeţul nostru care vor asigura asistenţă medicală de urgenţă, în perioada 24 decembrie 2016 - 3 ianuarie 2017, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. Astfel:

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Constanţa - tel. 0241/662222/ UPU / SMURD - 0241/503206; fax 0241-610799

- Punct lucru UPU - Băneasa, str. Trandafirilor nr. 185, judeţul Constanţa

- Spitalul Municipal Medgidia / CPU - 0241/810690/ int. 2192

- Spitalul Municipal Mangalia / CPU - 0241/752260/int.142

- Spitalul Orăşenesc Cernavodă - CPU / 0241/237812/int.134

- Spitalul Orăşenesc Hârşova - camera de gardă - 0241/870208

- Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa - 0241/484529 (gardă)

- Spitalul de Pneumoftiziologie Constanţa - 0241/486300 (gardă).

AMBULANȚA Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Constanţa va avea program normal de lucru cu menţiunea că, în această perioadă, va asigura eliberarea de certificate constatatoare de deces. Solicitările populaţiei vor fi preluate prin apelul 112.

CENTRE DE PERMANENȚĂ De asemenea, cele 3 centre de permanență din judeţul Constanţa vor asigura asistenţă medicală de urgenţă în program non-stop cu linie de gardă, după cum urmează:

- Centrul de Permanență Cogealac, localitatea Cogealac, str. Gării nr. 62

Zone arondate: Tariverde, Cogealac, Râmnicu de Sus, Râmnicu de Jos, Gura Dobrogei, Fântânele, Nuntaşi şi Mihai Viteazu

Centrul de Permanență Năvodari, localitatea Năvodari, str. Culturii nr. 1

Zone arondate: Năvodari, Corbu, Lumina, Săcele, Istria, Sinoe

- Centrul de Permanență Cumpăna, localitatea Cumpăna, str. Constanţei nr. 117

Zone arondate: Cumpăna, Lazu, Agigea.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa va asigura un serviciu de gardă permanent la sediul din str. Aleea Lăcrămioarei nr. 1, tel. 0241/480939; 0241/480940; fax 0241/480946, şi un serviciu de gardă cu specialişti la domiciliu în vederea intervenţiei de urgenţă în posibilele focare de toxiinfecții alimentare.

Ca în fiecare an, medicii recomandă cumpătare în ceea ce privește consumul de alimente specifice Sărbătorilor de Iarnă, iar persoanelor cu afecțiuni cronice care se află sub tratament li se recomandă să nu renunțe sub nicio formă la medicamente. Medicii spun că mulți bolnavi ajung cu probleme la spital pentru că renunță la tratament pentru a putea să consume băuturi alcoolice.