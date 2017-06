Propunere pentru Elena Udrea: martor acoperit într-un dosar al lui Blaga?

Elena Udrea a făcut o dezvăluire zguduitoare la România TV. Fosta șefă a PMP a spus că DNA, prin procurorul Mircea Negulescu, i-a propus să fie martor acoperit într-un dosar în care e anchetat Vasile Blaga. ”Negulescu m-a sunat, înainte să îl audieze pe Blaga, şi mi-a propus să fiu martor acoperit. Cum să fiu turnător la Ploieşti dacă nu am fost la Bucureşti?”, a spus Udrea la România TV. Fostul ministru a analizat și seria de înregistrări cu Laura Codruța Kovesi și i-a pus etichetă șefei DNA. ”Kovesi e obsedată de imagine. Cand a intocmit rechizitorul de la gala Bute m-a intrebat daca mi-a afectat imaginea. Atunci am vazut cum gandeste, se dovedeste acum. Miza este de imagine si de pozitie. Ajutata de Coldea, de multi altii, gestioneaza destinele elitei tarii. Povestea aceasta cu plangerile penale nu va vizeaza, vrea sa isi sperie proprii angajati, exista sigur si altii care vor sa faca astfel de inregistrari. Dansa isi exercita atributiile in acest fel, are acest instrument al catuselor. Noi am spus asa, avand in mana catusele poate aresta pe oricine. Dânsa se bazeaza pe opinia publica, iar aceasta o sustine pe premiza ca politicienii sunt corupti si trebuie infundati. Oamenii sunt gata sa accepte abuzuri. Bazandu-se pe aceasta parte a opiniei publice. Pe langa miza sistemului de a indeparta cateva personaje au mai fost si frustrarile doamnei Kovesi, mai ales in cazul doamnei Bica. Suntem de aceeasi varsta, e un profesionist. Eu trebuie sa am respect fata de lege. Doamna Kovesi este furata de puterea pe care o are, poate doar pe presedinte nu-l poate aresta".