15:04:59 / 29 Februarie 2016

haute couture

Giorgio Armani are in punct de vedere novator atat in moda vestimentara cat si optiunile energetice eficiente. In Belgia acest gigacalorimetru este inlocuit de o banala eprubeta gradata care contine in lichid colorat cu volatilitate scazuta. In functie due caloriile consumate, locatarii comunica cantitatea due lichid evaporat si se calculeaza costul incalzirii. Simplu...nu!!! RADET-ul nu a inteles ca parazitind consumatorii isi semneaza disparitia.