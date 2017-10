Recompensă literară pentru scriitoarea Margaret Atwood, autoarea best-seller-ului „The Handmaid's Tale“

Autoarea și activista canadiană Margaret Atwood, cunoscută pentru bestseller-ul "The Handmaid's Tale", a fost onorată duminică pentru întreaga activitate cu ''Peace Prize of the German Book Trade'' al Târgului de carte de la Frankfurt, informează DPA. Atwood a participat la ceremonia de decernare a premiului, care a avut loc la Biserica Sf. Paul din Frankfurt în ultima zi a târgului de carte. Ea este a zecea femeie care primește acest premiu, acordat din 1950 și care este însoțit de o recompensă financiară în valoare de 25.000 de euro. Romanciera și poeta în vârstă de 77 de ani a fost onorată pentru "umanitatea, căutarea dreptății și toleranța", conținute în cadrul lucrărilor sale de ficțiune și non-ficțiune. "Povestirile sunt puternice", a spus Atwood în discursul său de acceptare. ''Ele pot schimba modul în care oamenii gândesc și se simt — în mai bine sau în mai rău".

Heinrich Riethmueller, președintele Asociației editorilor și vânzătorilor de carte din Germania, a numit-o pe Atwood o "apărătoare a păcii și libertății" care ne-a făcut să înțelegem "cât de mohorâtă poate arăta lumea dacă nu ne îndeplinim obligațiile pentru o coexistență pașnică''.