Rolexul agentului 007, vândut cu 335.000 de euro

Ceasul Rolex Submariner purtat de Roger Moore în filmul din seria James Bond ”Live and Let Die” a fost vândut la licitație, la Geneva, cu 335.000 de euro, a anunțat casa de vânzări Phillips. Ceasul din 1972, din oțel gri inoxidabil, estimat inițial de experți între 150.000 - 250.000 de franci elvețieni, a găsit un cumpărător pentrusuma de 365.000 de franci elvețieni plus comisionul de 335.000 euro, a informat casa Phillips. Numele vânzătorului și cel al cumpărătorului nu au fost făcute publice.

În film, Roger Moore folosește ceasul, prevăzut cu un disc dințat și un fierăstrău circular, pentru a-și doborî adversarii. Ceasul conținea și un magnet care crea un câmp capabil să anihileze gloanțele trase asupra lui Bond. James Bond îl folosește în film și pentru a dezbrăca o femeie.

Miercuri vor fi puse în vânzare două bijuterii purtate de actorul Sean Connery: un diamant de 15,4 karate, de culoare roz portocaliu, estimat la 1,2 - 2,4 milioane de dolari, precum și o verighetă cu diamant de 5,18 karate, estimată la 150.000 - 250.000 de dolari.

