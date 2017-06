România, ca Germania, dar nu unde-ar trebui

Tariful mediu în service-urile auto din România este de circa 65 - 70 lei pe oră (plus TVA). Adică în jur de 15 euro. În poză - un deviz de reperații de la un service auto din Frankfurt (Germania), cu un tarif orar de 152,4 euro/oră (plus TVA). Și câteva întrebări de bun simț, puse de șeful Asociației Service-urilor (ASSAI), Cristian Muntean - „15 euro VS. 150 euro. Avem noi polițe RCA de zece ori mai ieftine decât în Germania? Nu. La categoria autoturisme, polița obligatorie este de circa patru ori mai ieftină aici. Avem noi salarii de zece ori mai mici decât nemții? Nu. Salariul mediu din România este de 5,3 ori mai mic decât cel din Germania. Concluziile vă aparțin“.