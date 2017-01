România, pe podium la Campionatul Mondial de handbal fete!

Reprezentativa de handbal feminin a României a încheiat en-fanfare participarea la Campionatul Mondial din Danemarca. Duminică, în finala mică, desfășurată la Herning, handbalistele tricolore au surclasat Polonia, cu scorul de 31-22 (15-8), obţinând astfel o medalie mondială după zece ani şi prima de bronz din istorie. Pentru echipa noastră, care a controlat meciul de la început și până la final, au marcat Neagu 10 goluri, Manea 4g, Ardean-Elisei 3g, Geiger 3g, Vizitiu 3g Buceschi 2g, Nechita 2g, Szucs 1g, Tănăsie 1g, Marin 1g și Perianu 1g. MVP-ul finalei mici a fost Cristina Neagu. Jucătoarele antrenate de Tomas Ryde şi Costică Buceschi au obținut următoarele rezultate - în grupa D, pe care a încheiat-o pe locul 4 - 47-14 (23-3) cu Puerto Rico, 36-20 (18-12) cu Kazahstan, 18-26 (12-13) cu Spania, 22-26 (10-13) cu Norvegia și 27-30 (16-17) cu Rusia, în optimile de finală - 25-22 (13-18) cu Brazilia, în sferturile de finală - 31-30 (13-10, 27-27) cu Danemarca și în semifinale - 33-35 (14-17, 27-27) cu Norvegia, ultimele două partide fiind decise după prelungiri.

România s-a clasat pe locul 3 pentru prima oară în istoria participărilor la Campionatul Mondial, în palmares mai figurând o medalie de aur (1962) și două de argint (1973 și 2005). România are dreptul prin regulament să organizeze unul dintre cele trei turnee preolimipice, programate în perioada 18-20 martie 2016, iar acest turneu ar urma să se desfășoare în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca. Obiectivul naționalei României la CM din Danemarca a fost clasarea pe unul din primele opt locuri.

BUCURIE ÎN TABĂRA TRICOLORĂ

Bucuria a fost maximă în tabăra formației noastre, declarațiile de la Dolce Sport, după încheierea finalei, fiind edificatoare. „Este o mare performanţă pentru handbalul românesc. La început, obiectivul era să intrăm pe locurile pentru turneele preolimpice şi sunt foarte fericită că am luat medalie. Le mulţumesc oamenilor care au fost în tribună şi celor care ne-au susţinut din faţa televizoarelor. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat ca 2015 să fie anul meu”, a spus cea mai valoroasă handbalistă a României, Cristina Neagu. „Acesta este visul oricărui sportiv, să joace pentru o medalie. Am crezut de la început că putem ajunge aici. Meciul cu Brazilia din optimile de finală a fost cel mai frumos”, a declarat portarul Paula Ungureanu. „Când am plecat la Campionatul Mondial nu ne gândeam că vom lua medalie. Ne-am unit şi am demonstrat că putem ajunge departe. Unitatea grupului a contat cel mai mult. Cel mai greu moment la acest Campionat Mondial a fost meciul cu Norvegia din semifinale, deoarece eu cred că noi trebuia să jucăm finala”, a adăugat Manea. În semifinala de vineri seară, România a cedat, după prelungiri, în fața Norvegiei.