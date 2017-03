Rugăciunile influenţează sângele, putând să vindece boli! La propriu!

Am auzit cu toţii teoriile potrivit cărora rugăciunile ajută. Nu doar spiritual însă. Un om de știință din Ucraina a demonstrat experimental că rugăciunea poate vindeca, potrivit lonews.ro. Experimentele au durat 15 ani. Omul de știință a colectat sânge venos și capilar de la câţiva voluntari și l-a supus analizelor. Ulterior, a solicitat acestora să citească rugăciuni timp de 10-15 minute, fie în gând, fie cu voce tare. Reluând testele de sânge, acestea s-au dovedit a fi diferite.

Cercetătorul, autor a 166 de brevete și 15 licențe, Michel Lazorik, a fost preocupat, încă din timpul studenţiei, de studierea leucocitelor, adică a celulelor care ne protejează de bacterii sau virusuri. Omul de știință a decis să examineze influența rugăciunii asupra sângelui uman. "Am fost crescut într-o familie credincioasă. Nu m-am îndoit de puterea rugăciunii. Cu toate acestea, ca om de știință, a trebuit să dovedesc asta prin cercetări concrete. Noi știm că, după rugăciuni și imnuri ale Bisericii, omul simte o ușurare, calm spiritual.Dar ce se întâmplă fizic? Şi ce se întâmplă, în mod special, cu fluidul nostru principal, sângele? Am început să studiez toate acestea", a explicat Lazorik. Oamenii care au fost de acord să participe la experiment au fost de sex, nivel de educație, statut social, profesii diverse. În plus, sufereau de diferite boli (ateroscleroză, hepatită B, reumatism). „Înainte de experiment, am colectat sânge capilar și venos, pentru analizarea acestuia. Apoi, un voluntar a citit rugăciuni timp de 15 până la 20 de minute, adică: "Tatăl nostru", "Crezul", "Împărate Ceresc", Psalmul 50, precum și rugăciuni către sfinți, protectorii cereşti. Apoi, am luat din nou sânge, iar testul s-a dovedit a fi diferit în ceea ce priveşte proprietățile calitative și morfofuncționale ale celulelor. Sângele a devenit altul, la nivel celular! Îmi amintesc că primul nostru participant suferea de o infecţie. El nu a citit rugăciunea, personal, ci altcineva a făcut-o pentru el. Când am comparat factorii de sânge, de dinainte şi de după rugăciune, s-a dovedit că unul dintre indicatorii legați de nivelul infecţei era de șase ori mai mic decât înainte de experiment. Acest prim caz a confirmat doar că mă aflam pe drumul cel bun", a declarat Michel Lazorik, potrivit aceleiaşi surse.

Conform unuiraportal Organizaţiei Jurnaliştilor Ortodocşi din Ucraina, care citează publicaţiaUNIAN, toate experimentele efectuate aveau să demonstreze, apoi, același lucru: după rugăciune, nivelul infecției în organism era în scădere. După rugăciuni, a fost înregistrată o modificare a indicatorilor inflamaţiei, aceştia dovedindu-se a fi mai mici. În fiecare experiment, s-au constatat modificări statistic fiabile în rândul valorilor anumitor parametri ai celulelor sanguine, ceea ce indică faptul că rugăciunea este un factor real care determină variația numărului și a proprietăților morfologice și funcționale ale celulelor sanguine. Acest lucru, la rândul său, reprezintă dovada că rugăciunea are efect într-adevăr asupra organismului, la nivel celular și subcelular.

"Rugăciunea nu este doar o sumă de cuvinte. Acestea sunt vibrații de o anumită frecvență. De mult timp s-a dovedit că rugăciunea schimbă structura apei. Într-adevăr, fenomenul Apei Sfinţite la Sărbătoarea Epifaniei (care nu se strica, nedistructiv) nu este un mit, ci un fapt științific. Omul este alcătuit din apă, aproape 80%. De asemenea, acționând asupra fluidului fundamental al corpului nostru, rugăciunea îl schimbă la nivel celular, chiar și în cazul în care rugăciunea este rostită în gând. Iar când ea este recitată sau vorbită, vibrațiile sonore acționează suplimentar asupra corpului uman și determină modificări ale indicatorilor sângelui, scăzând procesul inflamator şi având un efect vindecător", a declarat Lazorik, pentru publicaţia "Medicul cel bun", potrivit sursei citate.