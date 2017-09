Scene incredibile: Mirel Palada l-a lovit cu pumnul în faţă pe senatorul Mihai Goţiu

09:06:04 / 14 Septembrie 2017

CLAPONII

Eroii mei sunt doi cocosi .......castrati . In sfarsit avem ocazia sa constatam ca in categoria politicianismului romanesc exista si luptatori gata de orice sacrificiu pentru apararea convingerilor personale si a demnitatii factiunilor din care fac parte . Oricum, cei doi nu se vor ridica niciodata la inaltimea demnitatii celor mai inalte personalitati politice pe care le-a avut Romania de la Cuza Voda pana in vai de zilele noastre , Dragnea si Tariceanu . Acestia doi sunt cocosii cocosilor , si vor ramane asa pana cand Justitia sau alegatorii ii vor castra si pe ei . Disputa intre cei doi claponi la B1 n-a fost provocata de gaina Nadia Curlin , ci de dorinta de afirmare a nivelului inalt de cultura generala si politica pe care-l au majoritatea politicinistilor si parlavragiilor romani . Ne apuca greata cand ii vedem la posturile TV pe aceeasi si aceeasi gargaragii care ne otravesc viata . Norocul nostru este ca avem in schimb posturi Tv care ne ofera programe de inalta cultura , ca de ex. A1 si Kanal , si doar apa de ploaie ca TVR . Sunt si situatii de exceptie atunci cand unii spun si adevarul , dar vorba lui Arghezi , exsta oameni care chiar si atunci cand spun adevarul , iti vine sa-i dai cu capul de pereti . Si slava Domnului , avem destui si din aceasta categorie .