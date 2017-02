SCJU Constanța introduce brățări de identificare pentru pacienți

Conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a decis introducerea unor brățări de identificare pentru pacienți. Medicii au luat această decizie după confuzia care s-a creat zilele trecute, când, doi pacienți au fost încurcați de cadrele medicale și au anunțat greșit una dintre familii că ar fi murit, deși în realitate era în viață.

"Conducerea Spitalului Clinic Judetean De Urgenta “Sf. Apostol Andrei” Constanta a hotarat introducerea bratarilor de identificare pentru pacienti. Toti bolnavii aflati in stare grava vor purta la mana, pe intreaga perioada a spitalizarii, o bratara care va contine datele de identificare. In cel mai scurt timp masura urmeaza sa fie implementata pentru toti pacientii internati in SCJU", au transmis într-o postare pe Facebook reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.