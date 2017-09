Sclavagism modern: un salariat român lucrează pentru stat jumătate de an!

Românul muncește pentru stat jumătate de an, iar din această perspectivă va trebui regândită fiscalitatea, a declarat Andreea Paul, președintele INACO - Inițiativa pentru Competitivitate, într-un comunicat de presă. „Din această perspectivă, a omului care muncește, va trebui regândită fiscalitatea. Nu pe genunchi, nu cu anunțuri haotice nepregătite și intempestive, obligatoriu cu aplicare de la 1 ianuarie 2019, nicidecum mai devreme pentru a respecta principiile stabilității și ale predictibilității fiscale. Think-tank-ul neguvernamental și apolitic INACO - Inițiativa pentru Competitivitate a calculat ziua libertății fiscale - 6 iunie - pentru un angajat care câștigă salariul mediu pe economie în anul 2017. Abia începând cu data de 7 iunie salariatul mediu muncește pentru el însuși și familia lui. Dacă luăm în calcul și contribuțiile sociale plătite de către angajator, pentru care tot salariatul muncește, ziua libertății fiscale devine 15 iulie”, precizează Paul.

Conform comunicatului, salariul mediu brut al unui angajat român a fost de 3.288 de lei în luna mai 2017, conform ultimelor date oficiale disponibile ale INS.

„Angajatul mediu plătește contribuții sociale și impozit pe venit la bugetul țării de 981 lei și rămâne cu un salariu mediu net în mână de 2.307 lei. Dacă salariatul nu economisește nimic din ei și îi cheltuie, plătește TVA de 438 lei. Am luat în calcul cota standard de TVA de 19%, nu și cotele reduse la 5% sau la 9%. Abordarea simplificată rămâne relevantă pentru că nu am luat în calcul taxele locale sau alte impozite plătite la stat de către angajator care, desigur, crește povara fiscală a salariatului. Așadar, din câștigul salarial mediu brut, salariatul plătește la stat 1.419 lei. Asta înseamnă 43% din salariul mediu brut, adică 157 de zile pe an lucrate pentru stat și restul pentru el însuși. Cu alte cuvinte, ziua libertății sale fiscale, în scenariul angajatului, este 6 iunie. Abia din 7 iunie lucrează pentru el însuși - până pe 6 iunie a lucrat pentru stat”, informează INACO.

Inițiativa pentru Competitivitate precizează că România se află pe locul 21 în UE în anul 2016 din perspectiva zilei libertății fiscale. „La mijlocul anului trecut, un calcul similar efectuat de către Institutul Economic Molinari indica drept ziua libertății fiscale data de 23 iunie pentru români, față de Bulgaria - 18 mai, ceea ce poziționa România pe locul 21 între cele 28 de state ale UE analizate”, menționează sursa citată.