Scorpions a lansat albumul ”MTV Unplugged - Scorpions Live in Athens”

Scorpions, una dintre cele mai cunoscute trupe hard rock din Germania, care va susţine un concert la Pavilionul Central Romexpo din Bucureşti, pe 14 decembrie, a lansat vineri, în Europa, albumul ”MTV Unplugged - Scorpions Live in Athens”. Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Pawel Maciwoda şi James Kottak au colaborat pentru acest material cu muzicienii şi producătorii suedezi Mikael Nord Andersson (chitară, mandolină, chitară lap steel, voce) şi Martin Hansen (chitară, muzicuţă, voce). Aceştia sunt responsabili şi de aranjamentul de pe ”MTV Unplugged”, informează organizatorii evenimentului, Project Events. Materialul va fi disponibil în 50 de ţări, în format standard CD, DVD, vinil şi Blu-Ray. Materialul include, pe lângă hiturile arhicunoscute ale trupei, şi piese noi, dar şi colaborări cu artişti preum Morten Harket, Cäthe şi Johannes Strate. Printre piesele noi se numără ”Dancing With The Moonlight”, ”Follow Your Heart”, ”Rock N' Roll Band” şi ”Love Is The Answer” - o baladă specială, deoarece este cântată de Rudolf Schenker, lucru care nu se întâmplă prea des. Filmările pentru DVD au fost realizate în septembrie, la Lycabettus Theatre din Atena, fiind pentru prima dată în istoria seriei ”MTV Unplugged” când înregistrările s-au făcut sub cerul liber.

Scorpions este o trupă germană de rock, originară din Hanovra. Trupa a fost înfiinţată în 1965 şi are în componenţa actuală cinci muzicieni care provin din ţări diferite. Celebră în anii '80 pentru piese precum ”Rock You Like a Hurricane”, ”No One Like You”, ”Still Loving You”, trupa Scorpions s-a afirmat ca fiind cel mai valoros grup heavy al Germaniei. Balada ”The Wind of Change / Vântul schimbării”, lansată în 1990 şi considerată un simbol al căderii Zidului Berlinului, a devenit un succes la scară mondială, fiind cel mai bine vândut single al anului 1991. Asocierea trupei Scorpions cu prăbuşirea Zidului Berlinului a fost consacrată în 1999. Astfel, cu ocazia ceremoniilor organizate pentru a marca a zecea aniversare a căderii Zidului, rockerii germani au interpretat piesa ”The Wind of Change” acompaniaţi de o orchestră compusă din 160 de violonişti. De-a lungul carierei sale, formaţia a vândut peste 75 de milioane de albume în întreaga lume.