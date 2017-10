14:32:39 / 12 Octombrie 2017

Ha! Sărmana...aviatziganie civilabila

In Rromarlania kkpIUDAlista, toți Tziganii 'e derekktori' si primarabiati(vezi vanghelighioana). Numiți politicastru! Dar, si in aviatziganie sa numești politic, director de aeroport, chiar ca e suprasminteala. Orice hot de buzunare, cum arată si moaka astui diliu, poate ajunge sa conducă aeroPARTZU. In coMuismul ceausist, aviatzigania civilabila era terorizată cu militarati nebuni. In kkpIUDAlism, vedem, sărmana aviatziganie e terorizată cu baragladine politicastre. La Rromarlatsa numai betivi(vezi Onovrei, o baragladina militarat-ceaușista rămasă in sistem, si Bizdica, puradeika altui militarat nebun ce a terorizat aeroPARTZU in anii '980). Pe aeroPARTZ numai betivi. Ha! Beția salvează aviatzigania! Sub...tutela narcomaniei! Amerikknare! Deh, partzeneri epokali...