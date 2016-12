Șoferii constănțeni, cobai fără voie la experimente de sistematizare rutieră?

07:51:32 / 26 Noiembrie 2016

Patru timpi

Lasatile in patru timpi si gata ,pentru ca sa intimplat sa vin de pe soveja sa fac stinga inspre mamaia si de sus au curs masini nu am reusit sa trecem decat vreo doua masini si dupa ce am trecut cand sa facut rosu in statie erau militienii si surpriza am ramas fara carnete ca am trecut pe rosu asa daca sint in patru timpi cred ca nu mai ce sa spui daca intrii in intersectie pe rosu curat iti salta permisul , la fel se poate intampla de ori unde ai veni si ai face stanga daca ar fi in doi timpi ,ca sa treci pe verde trebuie sa fortezi sa treci sa ii tai fata unuia care vine din fata si ori iti umple frigiderul ori sta militianul dupa colt si iti salta permisul .