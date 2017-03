„Sportul, fără o alimentaţie corectă, nu ajută la slăbire“

Se apropie sezonul estival, iar fiecare dintre noi ne dorim să arătăm cât mai bine atunci când ne vom etala corpul pe plajă. Mulţi dintre noi mergem la sală, facem sport în aer liber, însă ne dăm seama că acele kilograme în plus totuşi nu vor să dispară şi nu înţelegem de ce. Unul dintre cei mai cunoscuţi nutriţionişti din România, Alec Blenche, afirmă că, în procesul de slăbire, sportul reprezintă doar un procent important, care accelerează metabolismul, însă, dacă nu valorificăm mişcarea cu o alimentaţie potrivită, vom observa că tot efortul nostru a fost în zadar. “Corpul uman este o mașinărie perfectă. Însă ca orice mașinărie, dacă nu este întreținută și alimentată cu un combustibil de calitate, în final se va deteriora. Programul „FitU - Fii TU! Slăbește sănătos by Bistraw Verde Viu“ este bazat pe ideea de a oferi corpului un astfel de combustibil superior, adică o alimentație bogată în nutrienți de calitate, ce va susține și va ajuta corpul în autoreglare și autovindecare”, afirmă specialistul. Pentru a ne pregăti de sezonul estival, renumitul nutriţionist lansează marţi, 28 martie, începând cu ora 18.00, la Hotel Iaki din Mamaia, programul “FitU - Fii TU! Slăbeşte Sănătos! By Bistraw Verde Viu”, cu acces gratuit. Programul are ca scop pierderea în greutate, dar și deprinderea unui stil de viață sănătos, care să elibereze corpul de povara kilogramelor și a lipsei de energie și poftă de viață. De asemenea, poate fi standard sau customizat în funcţie de evoluţie şi nevoia oamenilor şi va trece prin patru etape a câte o săptămână: Echilibrare - o alimentaţie noninflamatorie, bogată în nutrienţi de calitate; Detoxifiere - alimente care susţin detoxifierea corpului; Stabilizare - refacerea florei intestinale şi a tractului digestiv; Eliberare - schimbarea obiceiurilor alimentare.

Intrarea este gratuită şi se face numai pe bază de înregistrare, la numărul de telefon 0733.93.55.58. Mai multe detalii - https://www.facebook.com/events/176801346161297/?fref=ts.