Tăriceanu: Președintele face gafe enorme, de câte ori iese în ultima perioadă cu declarații în public

06:19:03 / 24 Octombrie 2016

...mare GHiNION...

Mare ghinion pe capul romanilor. PESTE 70 la suta regreta acum ca la votat.Dupa ce am scapat de bashinos am dat de......mutul vorbitor!...Incredibil Ghinion..Tara duce lipsa de conducatorii autentici care sa tina cu poporul asta nenorocit ....ghinionist!...In sfarşit a aparut un Ponta Tariceanu Dragnea in care se poate avea incredere....( deja au demonstrat o cand la u dat jos pe dictatorul başhinoş in 2012)....Cu ei trebuie votat ca sa nu mai avem GhINION.