Theresa May, cu popularitatea în vine după alegeri! Jeremy Corbyn, pe val

Popularitatea premierului conservator Theresa May a scăzut la un nou nivel minim record de 34%, cu 59% dintre britanici declarându-se nemulțumiți de performanța ei obținută în alegerile anticipate din 8 iunie, potrivit unui sondaj publicat joi și citat de agenția DPA. Potrivit sondajului Ipsos MORI pentru ziarul londonez „Evening Standard“, 1.071 de persoane i-au acordat lui May un "rating de satisfacție net" de minus 25, pe baza procentelor celor satisfăcuți și nemulțumiți. "Singurul prim-ministru care a avut un rating negativ în luna după alegeri a fost Tony Blair, la minus 13 în 2005, pe fondul unei reacții împotriva războiului din Irak", potrivit ziarului, care este editat de fostul ministru de Finanțe conservator George Osborne.

May este și mai nepopulară în rândul alegătorilor tineri, în timp ce 27% dintre susținătorii conservatori se declară de asemenea nemulțumiți de performanța ei după rezultatul dezamăgitor în alegerile din 8 iunie. Presiunea asupra lui May a crescut după ce ea și-a pierdut în mod neașteptat majoritatea parlamentară în aceste alegeri. "Evaluarea ratingului d-nei May este fără precedent în informațiile noastre despre prim-miniștri din trecut - de la un nivel istoric ridicat la începutul campaniei la un nivel istoric scăzut la doar o lună după alegeri", a declarat Gideon Skinner, cercetător principal pentru Ipsos MORI. Pe de altă parte, sondajul aduce vești mai bune pentru Theresa May constatând că ea este încă "cel mai capabil" prim-ministru, în comparație cu liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, 46% față de 38%. Cu privire la intențiile viitoare de vot, sondajul îi plasează pe conservatori cu 41% și pe laburiști cu 42%, urmați de liberal-democrați cu 9%.