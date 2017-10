Udrea și-a desființat propria creație: „Statul paralel funcționează“

Cine s-ar fi așteptat ca Binomul SRI-DNA să fie atacat chiar de către cei care au pus umărul la crearea lui? Ei bine, asta s-a întâmplat joi, 19 octomrbie, când Elena Udrea a fost audiată în Comisia SRI. Culmea, considerată una dintre principalele persoane care au contribuit la crearea binomului, Udrea și-a desființat propria creație. Fostul ministru a explicat că în perioada în care se afla la putere afla foarte multe informații din diverse zone și le transmitea mai departe fie către colegii din PDL, fie către președintele Traian Băsescu și tocmai din acest motiv a devenit indezirabilă pentru Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI și oamenii din Sistem.

Despre binomul SRI-DNA au curs tone de cerneală. S-a vorbit despre binom atât de mult și de des încât tema conform căreia Justiția din România a ajuns să arunce destine în malaxorul unei abstracte lupte anticorupție, în care nu se mai distinge unde se oprește datoria instituțiilor statului și unde încep interesele de grup ale diverselor facțiuni din Serviciile care comandă DNA dosare, a devenit o temă de cultură generală. Unul dintre cei care au avut curajul să scoată la lumină modul cum a acționat binomul este fostul colonel SRI Daniel Dragomir. El a dezvăluit cu documente modul în care se făceau dosare și se obțineau mandate de interceptare în sistemul SRI-DNA. Daniel Dragomir a prezentat pe blogul său o serie de documente din perioada 2009 - 2013, care arată modul în care se obțineau mandate de interceptare pentru activități conexe terorismului, deși sistemul de alertă teroristă al SRI a fost tot timpul precaut.

Printre primii audiați în comisia SRI este omul de afaceri Sorin Strutinsky. Președintele Comisiei de control al activității SRI, Claudiu Manda, a declarat că din audierea lui Strutinsky au reieșit elemente ce vor face obiectul unei verificări la SRI și a adăugat că acesta a povestit, între altele, că a fost interceptat în baza a peste 3.200 de mandate de ascultare emise pe Legea siguranței naționale, dar că nu a fost acuzat niciodată de infracțiuni de siguranță națională, ci în dosare de corupție.

ELENA UDREA, AUDIATĂ ÎN COMISIA SRI

Joi a venit rândul Elenei Udrea să fie audiată în Comisia SRI. Culmea, considerată una dintre principalele persoane care au contribuit la crearea binomului, Udrea și-a desființat propria creație. Fostul ministru a explicat că în perioada în care se afla la putere afla foarte multe informații din diverse zone și le transmitea mai departe fie către colegii din PDL, fie către președintele Traian Băsescu și tocmai din acest motiv a devenit indezirabilă pentru Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI și oamenii din Sistem. „E adevărat că există un interes economic al acestui stat paralel creat în România sub domnul Coldea, acum rezistând cu alți șefi. Da, există aceste interese economice care au dus la închiderea unor firme, arestarea unor oameni de afaceri. Există implicare în presă. A penetrat peste tot, clasa politică nu mai spun, astfel încât eforturile de aducere la normalitate sunt uriașe și nu știu cine e dispus și cine are forța să o facă“, a mărturisit Udrea. Fostul ministru susţine că este şi ea, la rândul ei, o victimă a sistemului paralel. Mai mult, ea a mărturisit că a povestit cu lux de amănunte despre ameninţările pe care le-a primit de-a lungul timpului. „Am povestit la cererea celor din comisie de ce cred eu că mi s-a întâmplat, și anume pentru că am intrat în conflict direct cu domnul Coldea și cu doamna Kovesi, dar în special cu Coldea“, a mai spus Udrea.