Un fost student la medicină din Senegal îi tratează pe militanţii SI în Libia

Un fost student la medicină din Senegal, pe nume Sadio Gassama, afirmă într-un interviu acordat agenţiei Reuters că îi tratează pe militanţii reţelei teroriste Stat Islamic în Libia. Bărbatul în vârstă de 25 de ani şi-a început activitatea în domeniu oferind gratuit consultaţii medicale de rutină într-o moschee din regiunea Casamance din Senegal. Înainte de a se fi alăturat SI, Gassama poate fi văzut în fotografii publicate pe Facebook îmbrăţişându-şi nepoata. În fotografiile recente, acesta ţine în mână o mitralieră, iar numele său este inscripţionat pe uniforma militară. Prietenii şi familia lui Gassama au spus că decizia acestuia de a se alătura miilor de militanţi din Libia, în luna decembrie, când se afla în cel de-al cincilea an de studii, a fost bruscă şi neaşteptată. Tatăl său l-a descris ca fiind motivat să îi ajute pe ceilalţi. Un fost profesor l-a catalogat drept un student eminent, incapabil să facă rău cuiva.

Gassama a spus însă într-un interviu acordat Reuters, în timp ce se afla în Sirt, că a plănuit un atac în Dakar. ”Senegalul are noroc. Plănuiam să comit acolo un atac în numele SI, înainte ca unul dintre intermediarii acestuia să mă ajute să vin în Libia”, a declarat el pentru Reuters, într-un interviu acordat prin internet, în urmă cu o lună. Ulterior, bărbatul nu a mai putut fi contactat. Prietenii lui spun că acesta a transportat camioane în Libia prin Mali şi Niger, însoţit de un alt senegalez şi achitând călătoria din bursa de student. ”Am plecat din Senegal la un an după ce am îmbrăţişat ideologia Statului Islamic (SI). A fost relativ uşor şi accesibil să mă alătur SI în Libia. Voiam să contribui la instaurarea unui califat în Libia”, a declarat el. Întrebat cu ce se ocupă acolo, el a răspuns că este ”medic islamist”.

Propagandiştii SI lansează apeluri către medicii africani să călătorească spre oraşul Sirt din Libia, bastionul african al organizaţiei. Potrivit propagandei Statului Islamic şi unor surse din cadrul securităţii, militanţi din ţări precum Ciad, Ghana, Senegal şi Nigeria se află deja în Libia, unde organizaţia teroristă îşi consolidează prezenţa. Numărul de africani subsaharieni care luptă pentru SI în Libia nu este cunoscut, însă se presupune că reprezintă o minoritate de 3.000 până la 6.000 de persoane, majoritatea din Africa de Nord şi Orientul Mijlociu.

