UNPR numără rămășițele fostului său grup parlamentar

Senatorul Haralambie Vochițoiu a anunțat, marți, că a contestat decizia Senatului de luni potrivit căreia grupul parlamentar al UNPR a fost dizolvat în urma demisiilor a nouă senatori. ''Dat fiind faptul că temeiul juridic a fost incorect, astăzi noi, grupul UNPR, format din 10 persoane, care continuă să existe, am depus o contestație în temeiul Regulamentului, articolul 18, litera g, la Biroul Permanent, la președintele Senatului'', a declarat de la microfonul Senatului Haralambie Vochițoiu. El a precizat că grupul UNPR din Senat a fost constituit în urma fuziunii dintre UNPR și PPDD, iar, în prezent, grupul are în componență 10 senatori. Vochițoiu a încercat să citească textul contestației, dar a fost oprit de președintele de ședință, Ioan Chelaru, care i-a atras atenția că Senatul se află în procedură legislativă. ''Vreau să luăm act că acest grup UNPR există în continuare. Nu s-a emis și nici nu se putea emite o hotărâre a Senatului. În concluzie, vă rog să luați act de faptul că grupul UNPR există și funcționează și, eventual, Comisia juridică, Comisia de regulament etc. pot avea un punct de vedere. Vă rog doar să luați act'', a mai spus Vochițoiu. Amintim că nouă senatori UNPR au părăsit luni partidul, șapte dintre ei alegând PSD.