Vrei să faci bani vara asta? Închiriază o tarabă în Constanța!

Dacă vrei să închiriezi o tarabă pentru vara aceasta, încă mai ai șansa. Primăria Constanța scoate la licitație alte tonete și tarabe în oraș. În 29 iunie, la ora 10.00, se va relua licitaţia publică deschisă în scopul închirierii de amplasamente rămase în Constanța, pentru desfășurarea de activități comerciale temporare în zone publice, în perioada sezonului estival 2017. Pentru activitatea de comercializare sucuri naturale și sandwich-uri cu utilaj specializat sunt disponibile amplasamente în zona Parcului de la Gară (1 loc) și în Parcul Poarta 6 (1 loc). Pentru comercializarea de sucuri naturale și sandwich-uri este disponibil un amplasament în Parcul Tăbăcărie, zona restaurantului Zodiac (1 loc). Pentru cei care vor să comercializeze popcorn și vată de zahăr sunt disponibile cinci locuri, în parcurile de la Casa de Cultură, Far, Gară, Tomis II și Poarta 6. Primăria scoate la licitație și amplasamente destinate închirierii de echipamente sportive. Cei care vor un stand de închiriere a bicicletelor au la dispoziție un amplasament în Parcul Tăbăcărie, iar agenții economici care se ocupă cu închirierea karturilor au la dispoziție un stand în zona Parcului de la Gară. Nu în ultimul rând, este scoasă la licitație și o tonetă de înghețată, aflată în Parcul Tomis II.

Oferta se va depune pentru fiecare amplasament în parte. Garanția de participare (rambursabilă) este de 100 lei pe amplasament. Aceeași valoare o are și taxa de participare (nerambursabilă). Documentele licitației se pot procura începând cu data de 26.06.2017, între orele 13.00 și 16.00, de la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3. Data-limită pentru depunerea ofertelor este 28.06.2017, ora 16.00. Ofertele se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3. Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Autorizare Agenți Economici, telefon: 0241/488.192. Anunțul publicitar pentru amplasamentele rămase neadjudecate și care urmează să fie scoase din nou la licitație se va afișa la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3. Licitația are loc la sediul Primăriei Constanța din bd. Tomis nr. 51.