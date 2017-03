Ziua mondială a teatrului, celebrată pe 27 martie

Ziua mondială a teatrului se aniversează la 27 martie. Inițiată pentru prima dată la Viena, în 1961, de Institutul Internațional de Teatru, Ziua mondială a teatrului a devenit, din 1962, un eveniment anual, organizat de Centrele naționale ale Institutului Internațional de Teatru. Înființat în 1948, la inițiativa UNESCO, Institutul Internațional de Teatru reprezintă cea mai importantă organizație non-guvernamentală din domeniul artistic.

Diverse evenimente naționale și internaționale de teatru sunt organizate pentru a marca acest eveniment. Ziua mondială a teatrului este sărbătorită și prin spectacole și concerte, publicul având ocazia de a se întâlni cu artiștii preferați. Au loc, de asemenea, o serie de manifestări teatrale, dintre care cea mai importantă este transmiterea mesajului tradițional internațional.

În fiecare an, o personalitate recunoscută la nivel internațional e invitată să comunice reflecțiile sale asupra celei mai vechi forme artistice, teatrul. Mesajul internațional, tradus în peste 50 de limbi, este citit spectatorilor înaintea reprezentației din seara zilei de 27 martie, apoi este publicat în ziare și reviste, difuzat la radio și televiziune. Primul mesaj de Ziua mondială a teatrului a fost scris în 1962, de Jean Cocteau, potrivit site-ului www.world-theatre-day.org.

Mesajul pentru 2017 este semnat de actrița franceză Isabelle Huppert. Ea spune, în textul mesajului, că ''Teatrul are o viață bogată, care sfidează spațiul și timpul, piesele cele mai contemporane sunt hrănite de veacurile trecute, repertoriile cele mai clasice devin moderne de fiecare dată când sunt puse din nou în scenă''.

''O Zi Mondială a Teatrului nu este, desigur, o zi în sensul banal al vieților noastre cotidiene. Ea face să reînvie un imens spațiu-timp și, pentru a evoca spațiul-timp, aș vrea să fac apel la un dramaturg francez pe cât de genial, pe atât de discret — Jean Tardieu. Îl citez: 'Pentru spațiu, se întreabă care e drumul cel mai lung între un punct și altul. Pentru timp, se sugerează să măsurăm în zecimi de secundă timpul necesar pentru a pronunța cuvântul "veșnicie". Pentru spațiul-timp, se spune: "Fixați-vă în minte, înainte de a adormi, două puncte oarecare din spațiu și calculați timpul necesar, în vis, pentru a ajunge de la unul la celălalt"'. Ceea ce rețin eu de-aici este expresia 'în vis'. S-ar zice că Jean Tardieu s-a întâlnit cu Bob Wilson. De asemenea, putem rezuma ziua noastră mondială a teatrului amintindu-ne de Samuel Beckett care, în stilul său expeditiv, o face pe Winnie să spună: 'Oh, ce zi frumoasă va fi fost asta!' Reflectând la acest mesaj ce mi s-a făcut onoarea a-mi fi cerut, mi-am amintit de toate aceste vise din toate aceste scene. Așa că nu vin singură în această sală a UNESCO; mă însoțesc toate personajele pe care le-am interpretat pe scenă, roluri pe care crezi că le-ai părăsit atunci când seria de spectacole s-a încheiat, dar care duc înăuntrul tău o viață subterană, gata să ajute sau să distrugă rolurile ce vor veni după ele: Fedra, Araminta, Orlando, Hedda Gabler, Medeea, Marchiza de Merteuil, Blanche Dubois... Și mă însoțesc, de asemenea, toate personajele pe care le-am îndrăgit și le-am aplaudat ca spectatoare. Și, astfel, eu aparțin lumii întregi. Sunt grecoaică, africană, siriancă, venețiană, rusoaică, braziliancă, iraniancă, romană, japoneză, marsilieză, newyorkeză, filipineză, argentiniancă, norvegiancă, coreeancă, nemțoaică, austriacă, englezoaică, într-adevăr lumea întreagă. Adevărata globalizare asta este'', spune Isabelle Huppert în mesaj, potrivit site-ului www.uniter.ro.

Actrița afirmă că ''teatrul e foarte puternic, el rezistă, supraviețuiește tuturor obstacolelor, războaielor, cenzurilor, lipsei de bani''.

''Pentru mine, teatrul este (...) dialogul, este absența urii. (..) Cred în comunitate, în prietenia între actori și spectatori, în unirea tuturor celor pe care-i reunește teatrul, cei care îl scriu, cei care îl traduc, cei care îl luminează, îl îmbracă, îl decorează, cei care îl interpretează, cei care îl fac, cei care merg la el. Teatrul ne apără, ne adăpostește... Chiar cred că ne iubește... atât cât îl iubim... Mi-aduc aminte de un bătrân regizor tehnic de modă veche, care, înainte de ridicarea cortinei, în culise, spunea în fiecare seară, cu voce fermă: 'Faceți loc teatrului!''', se arată în mesajul actriței Isabelle Huppert, potrivit site-ului www.uniter.ro.

Actrița Isabelle Huppert s-a născut la 16 martie 1953. A apărut în peste 100 de filme și producții ale televiziunii, încă din 1971. A studiat cu profesori ca Jean-Laurent Cochet și Antoine Vitez.

Primele apariții în filme au fost în ''Les Valseuses'', ''Aloise'', ''Le Juge et l'Assassin''. pentru prestația ei din ''La Lentelliere'' a primit Premiul pentru cea mai bună tânără speranță din partea Academiei Britanice de Film și televiziune (British Academy of Film and Television — BAFTA). Colaborarea sa cu Claude Chabrol a dat roade, ajungând să joace în multe filme, drame sau comedii — ''Rien ne va plus'', ''Une affaire de femmes'', ''Merci pour le chocolat''. A primit numeroase premii pentru rolurile jucate în regia lui Claude Chabrol: premiul de interpretare la Festivalul Filmului de la Cannes, premiul pentru cea mai bună actriță la festivalul de Film de la Veneția, premiul Festivalului de film de la Moscova, premiul Cesar.

A colaborat cu regizori francezi ca Jean-Luc Godard, André Téchiné, Maurice Pialat, Patrice Chéreau, Michael Haneke, Raoul Ruiz, Benoit Jacquot, Jacques Doillon, Christian Vincent, Laurence Ferreira Barbosa, Olivier Assayas, Francois Ozon/Anne Fontaine Ionesco, Joachim Lafosse, Serge Bozon/Catherine Breillat, Guillaume Nicloux, Samuel Benchetrit.

De asemenea, Isabelle Huppert a colaborat și cu regizori internaționali — Michael Cimino, Joseph Losey, Otto Preminger, frații Taviani, Marco Ferreri, Hal Hartley, David O'Russell, Werner Schroeter, Andrzej Wajda, Rithy Panh, Brillante Mendoza, Joachim Sort, Hong Sang Soo. Pe lângă cariera cinematografică, Isabelle Huppert s-a remarcat și în cariera teatrală, atât în Franța, cât și pe plan mondial, precizează site-ul www.world-theatre-day.org.

14 filme în care a jucat au intrat în Festivalul de Film Cannes și a câștigat premiul ''Cea mai bună actriță'' de două ori, pentru ''Violette Noziere'' (1978) și ''La pianiste'' (2001). Este cea mai nominalizată actriță la premiile Cesar, având 16 nominalizări. A câștigat premiul Cesar pentru ''Cea mai bună actriță'' de două ori, pentru ''La Ceremonie'' (1996) și ''Elle'' (2016). Isabelle Huppert este și actrița cea mai nominalizată pentru Premiul Moliere, cu 7 nominalizări, conform www.uniter.ro.

În 2016 au fost lansate trei filme în care joacă actrița — ''L'avenir'', ''Tout de suite maintenant'', ''Elle'' — iar în 2017 va fi lansat pe ecrane filmul ''Happy End'', împreună cu un proiect regizat de Serge Bozon, numit ''Madame Hyde''. Recent a primit câteva premii în SUA, inclusiv Gotham Award și Golden Globe pentru rolul din filmul ''Elle''.

Isabelle Huppert a fost recompensată cu Ordinul național Legiunea de Onoare în grad de ofițer, Ordinul național pentru merit în grad de ofițer și Ordinul pentru Artă și Litere în grad de comandor, conform site-ului www.world-theatre-day.org.