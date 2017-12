1 septembrie - începutul Anului Bisericesc

Vineri, 1 septembrie, Biserica Ortodoxă va cinsti pe sfinții Cuvios Dionisie cel Smerit și Simeon Stâlpnicul, precum și Începutul Anului Bisericesc. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sf. Liturghie arhierească la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, de la ora 8.00. După slujbă, ierarhul nostru va oficia un Te-Deum pentru intrarea în noul an bisericesc.

Sfântul Cuvios Dionisie cel Mic (Exiguul) - întemeietorul erei creștine

Printre sfinții dobrogeni, sinaxarul consemnează prezenţa Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul, monah cu preocupări cărturărești şi iniţiatorul cronologiei creştine. Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Mic sau Smerit) s-a născut în Scythia Minor între anii 460-470 şi a murit în Italia, la Vivarium, pe la 545-550. Cercetătorii l-au numit fie „erudit daco-roman”, fie „Dionisie Romanul, o podoabă a Bisericii noastre strămoşeşti”. S-a format în şcolile şi mănăstirile din Dobrogea, a intrat de tânăr în mănăstire şi a ajuns în Orient pentru a cunoaşte mediul monahal din aceste părţi, dar, din cauza răspândirii monofizitismului, a rămas puţină vreme acolo, plecând la Constantinopol, iar spre sfârşitul anului 496 a mers la Roma, la chemarea papei Ghelasie, care avea nevoie de traducători din limba greacă în limba latină. În Italia a rămas până la sfârşitul vieţii. Avea bune cunoştinţe de astronomie, fapt dovedit în lucrările de cronologie bisericească, fiind inițiatorul calculării erei creştine (actuala cronologie a anilor calendaristici), adică numărarea anilor de la naşterea Mântuitorului Iisus Hristos. Sf. Dionisie Exiguul a tradus din greacă în latină canoanele primelor patru sinoade ecumenice - Niceea, Constantinopol, Efes şi Calcedon - şi a unor sinoade locale. Cuviosul Dionisie Exiguul este considerat părintele erei creştine şi al dreptului bisericesc. A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa din 8-9 iulie 2008, cu data de prăznuire 1 septembrie, când este începutul anului bisericesc. Proclamarea locală a canonizării a avut loc pe 2 noiembrie 2008, la Catedrala arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanţa. Sf. Cuv. Dionisie Exiguul este și ocrotitorul spiritual al Seminarului teologic liceal ortodox din Constanța.

1 septembrie - începutul anului bisericesc Conform hotărârii Sinodului I ecumenic, la data de 1 septembrie creştinii încep un an nou bisericesc, în amintirea momentului în care Hristos îşi începe activitatea de propovăduire, prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Totodată, în decursul unui an bisericesc, se face aducere aminte de întreaga activitate pământească a Mântuitorului, ca şi cum fiecare credincios ar retrăi, an de an, momentele importante ale activităţii de răscumpărare a lui Iisus Hristos.

EVENIMENTE SÂMBĂTĂ ȘI DUMINICĂ Sâmbătă, 2 septembrie, de la ora 8.00, IPS Teodosie va săvârși Sf. Liturghie arhierească la mânăstirea Strunga. După slujbă, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba parastasului la împlinirea a 40 de zile de la mutarea la cele veșnice a duhovnicului mânăstirii Strunga, Părintele Cleopa, și la 13 ani de când a trecut la Domnul vrednicul de pomenire Lucian Florea, Arhiepiscop al Tomisului între anii 1990-2001. Duminică, 3 septembrie, de la ora 8.30, IPS Teodosie va oficia Sf. Liturghie arhierească la mânăstirea „Sf. Dionisie cel Smerit” de la Peștera Liliecilor, din apropierea localității Târgușor.