110 elevi constănţeni de “10” la matematică

Elevii claselor primare trec printr-o serie de evaluări şi competiţii care să-i pregătească pentru trecerea la gimnaziu şi liceu, la teze şi examene. Fie că sunt Evaluările Naţionale care sunt în desfăşurare, fie competiţiile şcolare organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, elevii au avut în ultima perioadă multe ocazii să îşi verifice nivelul cunoştinţelor şi să se acomodeze cu emoţiile examinărilor. Cele mai recente competiţii şcolare organizate de ISJ s-au desfăşurat în weekend-ul care tocmai a trecut: etapele judeţene ale concursurilor de matematică pentru clasele a II-a, a III-a şi a IV-a “Euxin Math” şi de Fizică şi Chimie “Impuls Perpetuum”, destinat elevilor din clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a din mediul rural.

CONCURSUL “EUXIN MATH” La concursul de matematică “Euxin Math” au participat 349 de elevi de clasa a II-a, 508 de clasa a III-a şi 51 de clasa a IV-a. “Din experienţa altor concursuri pe care le-am organizat, principalul motiv pentru care elevii absentează este faptul că sunt implicaţi în mai multe activităţi şi trebuie să aleagă între două competiţii care se desfăşoară în acelaşi timp”, a explicat inspectorul şcolar pentru învăţământ primar din cadrul ISJ, prof. Mihaela Anghelescu. Ea a motivat numărul vizibil mai mic al concurenţilor de clasa a IV-a prin faptul că mai erau în desfăşurare şi alte competiţii, sportive, de folclor, în care au fost implicaţi mulţi, aşa că au pierdut calificarea în următoarele etape la matematică.

GRADUL DE DIFICULTATE AL SUBIECTELOR A CRESCUT DE LA O ETAPĂ LA ALTA, ÎNSĂ, CU TOATE ACESTEA, 378 DE ELEVI AU OBŢINUT PESTE 90 DE PUNCTE, IAR 110 AU OBŢINUT PUNCTAJUL MAXIM.

“Subiectele au fost accesibile, dar am încercat să le creştem gradul de dificultate. Am observat că au rezolvat corect subiectele mai grele, iar pe cele mai uşoare, spunem noi din neatenţie, le-au greşit”, a spus prof. Anghelescu. Profesorul a mai spus că numărul mare de participanţi şi rezultatele bune pe care le-au obţinut reprezintă cu siguranţă dovada că elevii de şcoală primară sunt suficient de pregătiţi, iar un astfel de concurs îi obişnuieşte cu competiţia, cu faptul că sunt evaluaţi şi apreciaţi şi îi învaţă să accepte şi rezultate mai puţin bune. La sfârşitul probei de sâmbătă, 31 mai, elevii, mai puţin emoţionaţi decât părinţii care îi aşteptau, au spus că subiectele au fost uşoare şi că se aşteaptă să obţină rezultate foarte bune. Inspectorul a anunţat că astăzi se vor depune contestaţiile, între orele 9.00 şi 11.00, la secretariatul unităţilor şcolare gazdă (Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”, Şcoala nr. 7 „Remus Opreanu” şi Şcoala Gimnazială nr. 38 „Dimitrie Cantemir”) pentru cei din municipiu, cei din judeţ având posibilitatea să depună contestaţiile la secretariatul şcolii în care învaţă elevii, care vor fi trimise prin fax la ISJ.

NICIUN “9” LA CONCURSUL DE FIZICĂ ŞI CHIMIE, ÎN RURAL La Concursul Naţional de Fizică şi Chimie, dintre cei 47 de elevi calificaţi au fost prezenţi 44, din clasele a VI-a (18 elevi), a VII-a (21 de elevi) şi a VIII-a (5 elevi). Concursul s-a adresat doar elevilor de gimnaziu din mediul rural respectiv Săcele, Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian, Cogealac şi Tariverde, care nu au întotdeauna rezultate suficient de bune pentru a se califica la competiţiile şcolare judeţene, a explicat inspectorul şcolar de chimie din cadrul ISJ, prof. Gabriela Micu. Pentru aceştia, subiectele concursului din weekend au fost de nivel mediu: elevii de clasa a VI-a au avut doar probleme de fizică, iar restul au avut în plus şi subiecte de chimie. “Încercăm prin astfel de concursuri să-i atragem pe elevi în studiul ştiinţelor şi să îi identificăm pe cei capabili de performanţă”, a spus prof. Micu. Ea a apreciat că elevii au fost conştiincioşi, rezultatele obţinute fiind unele frumoase, mulţumitoare, deşi niciunul dintre copii nu a reuşit să obţină peste 90 de puncte. Elevul cu cel mai bun rezultat din fiecare clasă (a VI-a, a VII-a şi a VIII-a) va fi calificat în faza naţională a concursului “Impuls Perpetuum”. Tot astăzi, între orele 12.00 şi 14.00 se pot depune contestaţii la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Valu lui Traian, cea care a găzduit concursul.