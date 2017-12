125.000 de dolari despăgubire, pentru un marinar constănţean

Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a mai obţinut o victorie în lupta împotriva armatorilor incorecţi. „Gheorghe T., un timonier de 48 de ani, din Constanţa, a venit la noi deoarece suferise un accident de muncă şi armatorul nu voia să-i plătească nici un fel de compensaţii. Navigatorul a lucrat pe un vas mineralier aparţinînd unei societăţi greceşti. În portul New Orleans (SUA) a fost lovit de o parîmă, a suferit mai multe fracturi şi a fost internat într-un spital din oraşul respectiv. În urma accidentului, timonierul nu îşi mai poate folosi o mînă, motiv pentru care nu va mai putea naviga vreodată”, a declarat liderul SLN, Adrian Mihălcioiu. La întoarcerea în ţară, bărbatul a cerut compensaţii armatorului. Societatea greacă i-a oferit doar 6.000 de dolari, iar timonierul, nemulţumit, a apelat la SLN. „Potrivit legislaţiei americane, dacă pe teritoriul ţării a avut loc un astfel de accident, armatorii pot fi judecaţi conform legilor SUA. De aceea, am luat legătura cu o firmă de avocaţi din New Orleans, care l-a reprezentat pe navigator în proces. După finalizarea acestuia, armatorul a fost obligat să-i plătească marinarului constănţean despăgubiri în valoare de 125.000 de dolari. Motivul pentru care ne-am implicat însă atît de mult şi am luat legătura cu avocaţi din America îl constituie faptul că bărbatul era membru de sindicat. Dacă nu ar fi fost, probabil nu ne-am fi putut permite astfel de cheltuieli”, a adăugat Mihălcioiu.