20 de jucători în lotul SSC Farul

Ora mult așteptată a sosit. Formația SSC Farul Constanța va disputa sâmbătă, de la ora 13.00, pe terenul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, prima partidă oficială din sezonul 2018-2019 al Ligii a 2-a la fotbal. Meciul cu ACS Poli Timișoara, echipă retrogradată din Liga 1 la finalul sezonului trecut, va fi unul extrem de dificil pentru jucătorii pregătiți de Ion Barbu, antrenorul farist sperând ca elevii săi să treacă peste toate problemele întâmpinate în această vară, în care echipa a fost alcătuită pe ultima linie dreaptă. „În două săptămâni am format o echipă. Îmi doresc foarte mult victoria, cu toate că perioada de pregătire nu s-a desfășurat așa cum ar fi trebuit. Dar în viață nimic nu este imposibil. Vom întâlni o echipă care în sezonul trecut a activat în prima ligă, mai are jucători din lotul din campionatul trecut, a efectuat o perioadă de pregătire și are și acest avantaj. Noi sperăm ca suporterii să fie cât mai mulți în tribune și să fie al 12-lea jucător, pentru că va conta foarte mult susținerea fanilor”, a spus Ion Barbu.

Biletul de intrare costă 10 lei și poate fi cumpărat din rețeaua eventim.ro, iar sâmbătă, în ziua partidei, biletele se vor vinde și la casele de bilete ale stadionului de la Academia Hagi.

Iată și lotul de 20 de jucători al SSC Farul - portari: Dorel Vincent (26 de ani, a debutat la Stade Rennais FC, iar ultima oară a evoluat la echipa engleză Torquai United FC), Giorgi Stavrev și Rareș Raclău; fundași: Andreas Iani, Tudor Țăranu, Lamine Diakite, Kwadwo Twumasi, Gabriel Frîncu, Ianys Roumadi, Ciprian Dombrovoschi (24 de ani, a făcut junioratul în Italia, la Grosseto, unde a şi debutat la echipa de seniori în Serie B. A mai jucat patru ani pentru Messina, în Liga a IV-a şi în C2, şi la A.S.D. Ilvamaddalena 1903) și Codruț Matei; mijlocași: Vasile Șicu, Marius Tudorică, Bogdan Petrescu, Rafael Licu (20 de ani, a mai evoluat la FC „Dănuţ Coman” Piteşti, Anorthosis - Cipru, Dunărea Călăraşi, ASA. Tg. Mureş și Chindia Târgovişte), Andrei Neagoe și Marius Cocîrlă; atacanți: Alexandru Grigoraș (căpitanul echipei), Georgian Păun (33 de ani, a mai evoluat la formațiile Astra Ploieşti, Dinamo Bucureşti, Politehnica Iaşi, CSKA Sofia și FC Braşov) și Jallow Momodou.

Programul primei etape din Liga a 2-a - vineri, ora 18.00: U. Cluj - Metaloglobus București; sâmbătă, ora 11.00: ACS Energeticianul - Luceafărul Oradea, CS Mioveni - Academica Clinceni, FC Argeș - CS Balotești, Aerostar Bacău - Pandurii Tg. Jiu, Dacia Unirea Brăila - Ripensia Timișoara, ora 13.00: SSC FARUL CONSTANȚA - ACS Poli Timișoara, ora 15.30: Petrolul Ploiești - Sportul Snagov; duminică, ora 13.00: Daco-Getica București - UTA Arad, ora 15.30: ASU Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște.