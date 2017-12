24 decembrie, termen-limită pentru plata taxelor locale

Dacă locuitorii din Cernavodă doresc să nu intre cu datorii în noul an, ar trebui să se informeze cu atenţie despre programul instituţiilor pe care doresc să le viziteze. Dacă ne referim strict la Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT), conducerea Primăriei anunţă că marţi, 24 decembrie, va fi ultima zi din an în care ghişeele agenţiei fiscale vor fi deschise publicului pentru plata impozitelor şi taxelor locale. În plus, conducerea administraţiei locale a precizat că cei care vor să-şi achite dările o pot face şi sâmbătă, în intervalul orar 8.30 - 16.30. Pe de altă parte, plata amenzilor se poate face la orice oficiu poştal sau bancar prin virament în conturile: pentru amenzi de circulaţie: RO63TREZ23221350201XXXXX; pentru amenzi contravenţionale: RO32TREZ23221350250XXXXX - beneficiar Primăria Cernavodă CUI 4304568 - prin Trezoreria Medgidia.