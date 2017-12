42.000 de persoane, salvate în Marea Mediterană în timpul Operațiunii Sophia

Operațiunea europeană Sophia, lansată în 2015 împotriva rețelelor de traficanți din Marea Mediterană, a permis salvarea a 42.000 de persoane și pregătirea a 201 de membri ai Gărzii de coastă libiene, a declarat joi comandantul operațiunii, amiralul italian Enrico Credendino, relatează AFP. 'Am arestat 119 de presupuși traficanți, am distrus ambarcațiuni, am pregătit 201 de membri ai Gărzii de coastă libiene și am oferit ajutor unui număr de circa 42.000 de migranți pe mare', a spus amiralul Credendino, în marja unui seminar la Roma privind migrația și securitatea în Marea Mediterană. Scopul pregătirii membrilor Gărzii de coastă (al cărui număr va ajunge în curând la 400) este 'acela de le oferi libienilor capacitatea și competențele pentru a acționa corespunzător pe mare', a adăugat amiralul. 'De aceea, echipele Uniunii Europene, Înaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR) și Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) îi pregătesc să respecte drepturile omului și normele dreptului internațional umanitar', a precizat el.

Amiralul Enrico Credendino a subliniat că operațiunile pe mare au devenit dificile 'pentru că, în aceste ape, nu navighează doar Gărzile de coastă, ci și miliții care folosesc aceleași ambarcațiuni, aceleași uniforme și nu este ușor să știi cine este cine'. Lansată în 2015 de către UE, operațiunea navală Sophia are drept misiune să lupte împotriva traficanților de migranți și să pregătească Gărzile de coastă libiene. Misiunea sa a fost reînnoită în iulie de către Consiliul European până în decembrie 2018. Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR) a informat joi într-un raport că numărul migranților care au sosit în Europa via Libia a cunoscut o scădere semnificativă în al treilea trimestru din 2017. Numărul persoanelor care au traversat Marea Mediterană plecând din Libia pentru a ajunge în Italia a scăzut de la 11.500 la 6.300 în perioada iulie-septembrie. A crescut în schimb numărul celor care au debarcat în Spania, 17.687, față de 5.445 în aceeași perioadă a anului trecut. 'În iulie, Comisia Europeană a anunțat un plan de acțiune pentru reducerea numărului de migranți ilegali care traversează Mediterana pentru a ajunge în Italia, în timp ce autoritățile italiene au început o serie de întâlniri cu omologii lor libieni cu același obiectiv', a precizat UNHCR în raportul său.