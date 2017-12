A fi sau a nu fi în Liga 1 pentru Rapid

Miercuri, Curtea de Apel București a amânat judecarea dosarului privind falimentul echipei de fotbal Rapid București pentru data de 24 august, decizie care va face, foarte probabil, ca giuleștenii să nu mai joace în Liga 1, locul lor urmând să fie luat de ACS Poli Timișoara, prima formație retrogradată. Minunea aşteptată de suporterii rapidişti nu s-a produs din lipsă de procedură. Instanţa a stabilit termenul de 24 august pentru următoarea înfăţişare, dar asta înseamnă, de fapt, moartea Rapidului aşa cum există el astăzi.

Săptămâna trecută, la Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Ştefan, secretarul general al instituţiei, a anunţat că, dacă Rapid nu obţine pe 20 iulie suspendarea sentinţei de faliment, echipa nu va fi înscrisă în noul sezon al Ligii 1. Competiţia debutează pe 22 iulie, adică mâine, iar giuleştenii, aflați în faliment din 13 iunie, nu au jucători, antrenori, conducători, bază de pregătire şi nici personal administrativ!

LPF are musai nevoie de 14 echipe în Liga 1, pentru a onora contractul cu televiziunile, de șapte meciuri pe etapă. Pe de altă parte, conform propriilor regulamente, LPF nu are dreptul să elimine Rapidul din campionat, pentru că echipa are toate actele necesare, inclusiv licenţa de Liga 1! Ceea ce înseamnă că, potrivit regulamentelor FRF şi LPF, clubul trebuie menţinut în prima ligă şi abia după două etape în care nu se va prezenta la meciuri ar putea fi exclus din competiţie. Numai că, tot potrivit regulamentului, nu se mai poate aduce altă formaţie în loc, după ce s-au jucat cele două etape, astfel că Liga 1 ar trebui să continue cu doar 13 echipe! Cu numai șase meciuri pe etapă de transmis, televiziunile vor solicita cu siguranță reducerea sumelor pe care le au de plată pentru sezonul 2016-2017, astfel că LPF se află acum între ciocan și nicovală! Dacă va fi exclusă din Liga 1, Rapid poate da în judecată LPF, cu şanse mari de câştig, iar singura salvare pentru Gino Iorgulescu ar fi ca Rapidul să se retragă singură din competiţie.