A început demolarea panourilor publicitare. Reacția Primarului Constanței, Vergil Chițac

Chiar dacă contractul privind panourile publicitare expirase de peste un an, demolarea acestora a fost amânată.

După ce a început scandalul demolării panourilor publicitare din municipiul Constanţa, primarul Vergil Chiţac a reacționat.

Acesta a declarat într-o postare pe facebook, că în 02.07.2019 s-a terminat contractul de publicitate cu Seaview Media, astfel încât, firma de publicitate trebuia să-și ridice toate panourile.

E zarvă mare din cauza desființării panourilor publicitare? Am fost luat în cătare și nu vreau ca replica mea să întârzie foarte mult.

Contractul de publicitate început acum 15 ani s-a terminat în 02.07.2019, când Seaview Media trebuia să-și ridice toate, dar absolut toate panourile publicitare. Și totuși după 18 luni, toate cele 500 de panouri se aflau...până ieri, exact în același loc. Evident, cu complicitatea celor care au condus primăria și nu au făcut nimic pentru ridicarea lor.



Faptul că în această perioadă noi am încasat numai 155 lei de panou pe lună în timp ce la Cluj Napoca prețul e de 155 lei pe m2 într-o singură zi, e un amănunt ce a scăpat ochiului vigilent al democrației în Constanța. Mai departe...am descoperit că 150 de panouri nu au avut niciodată autorizație de construire, iar în primărie se știa asta.



În sfârșit, am constatat că la nivelul primăriei se află în lucru, de peste 2 ani, un regulament al activității de publicitate, reclamă și afișaj. Subliniez: de peste 2 ani.

Ghiciți voi de ce nu a fost finalizat? Exact: ar fi generat o licitație pe care ar fi putut-o câștiga oricine...