A plouat cu goluri în Liga a VI-a la fotbal

Liga a VI-a la fotbal a programat duminică partidele etapei a 6-a, una extrem de bogată în goluri. În Seria Nord, media de goluri pe meci a depășit 6, iar în Seria Sud s-au marcat cinci goluri pe joc! Interesant este că toate cele 26 de echipe care joacă în acest campionat au înscris cel puțin un gol în această rundă. Una după care nu mai există echipe cu punctaj maxim. Voința Cochirleni a pierdut la scor meciul de la Ciobanu, iar Sport Prim Oltina a remizat la Chirnogeni.

Iată rezultatele înregistrate în etapa de duminică - SERIA NORD: Înfrățirea Cogealac - Pescărușul Gîrliciu 4-2; Viitorul Cuza Vodă - Spicul Horia 3-1; Sportul Tortoman - Dunaris Topalu 6-3; Steaua Speranței Siliștea - Ulmetum Pantelimon 5-2; Dunărea Ciobanu - Voința Cochirleni 8-1; Viitorul Tîrgușor - Pescarul Ghindărești 3-1. Clasament: 1. Cochirleni 15p (golaveraj 21-12); 2. Tîrgușor 15p (14-6); 3. Ciobanu 13p.

SERIA SUD: Trophaeum Adamclisi - AS Bărăganu 2-2; Marmura Deleni - AS Carvăn 3-2; CS II Agigea - Viitorul II Cobadin 4-1; Fulgerul Chirnogeni - Sport Prim Oltina 2-2; Viitorul Mereni - AS Ciocîrlia 3-1; Inter Ion Corvin - Olimpia Constanța 2-2; Luceafărul Amzacea - AS Independența 6-3. Clasament: 1. Oltina 16p; 2. Agigea II 13p; 2. Ion Corvin 11p.

Citește și

Podiumul Ligii a IV-a la seniori, fără victorie în această rundă