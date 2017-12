A scăpat ca prin urechile acului. Făgădău a căzut la pace cu Polaris!

10:57:37 / 04 Octombrie 2017

mda

Polaris nepoalaris, Constanta e murdara. Eu acasa sortez gunoiul : sticla, peturi, plastic, menaj, hartie, tetrapack, conserve. Dar degeaba ca nu preaa am unde sa o predau ori sa o valorific. Polaris a pus ghene recycle dar gunoiul il ridica tot la gramada. E rusinos. M-am obisnuit in Japonia si Korea sa fiu ordonat si civilizt si ma lovesc de nepasare si nesimtire in Romania.