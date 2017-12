A scăzut numărul avorturilor, dar a crescut cel al abandonurilor

După o lungă perioadă de comunism, în care femeile nu aveau dreptul să aleagă dacă doresc să facă un copil şi recurgeau la tot felul de metode de întrerupere a sarcinii, care nu de puţine ori duceau la moartea atît a fătului, cît şi a mamei, în 1990 avortul a fost liberalizat şi în România. Astfel, în acel an au fost înregistrate un milion de întreruperi de sarcină. Totuşi, în ultimii 15 ani, susţin specialiştii, numărul avorturilor a scăzut semnificativ, dar este în continuare ridicat în ţara noastră, în comparaţie cu alte state din Europa, în anul 2005 înregistrîndu-se aproape 163.000 de femei care au apelat la întreruperile de sarcină ca metodă de reglare a numărului de copii doriţi. În urmă cu 15 ani, planificarea familială a ajuns şi în România, iar tinerii au început să recurgă la diferite metode contraceptive. “Este vorba de mentalitate. Foarte multe femei nu sînt informate, de aici apărînd numeroase alte complicaţii. Fie nu ştiu care sînt mijloacele de contracepţie, fie nu ştiu cum trebuie să le ia. Unele dintre ele, din cauza neinformării, nu ştiu că sînt însărcinate. Altele află că sînt însărcinate, dar vin la ginecolog şi solicită un avort cînd sarcina este deja mult prea avansată. De asemenea, unele femei nu ştiu că au acces la servicii de planning familial gratuit şi, din cauza lipsei banilor, nu îşi cumpără anticoncepţionale”, a declarat şeful Clinicii de Obstetrică Ginecologie, dr. Vlad Tica.

Cu toate acestea, medicii spun că una din trei femei din grupul de vîrstă 15 - 44 de ani foloseşte în prezent o metodă de control al naşterilor, aceasta fiind o schimbare majoră faţă de anul 1990, cînd mai puţin de 10% din românce foloseau metode moderne de contracepţie. Din ce în ce mai puţine femei se bazează pe avort pentru a spaţia naşterile nedorite, iar decesele materne, în special cele cauzate de avort, sînt în scădere. În plus, obstetricienii susţin că numărul naşterilor a rămas constant şi chiar are o tendinţă recent crescătoare. Ginecologii spun că o mare parte dintre femei nu recurg la avort, dar îşi abandonează copiii în maternităţi. “Unele dintre cele care ajung la noi s-au ferit de familie pe toată perioada sarcinii, deci nici nu au putut apela la ajutorul unui medic. Trebuie însă să se înţeleagă că unele avorturi, dacă nu sînt bine făcute, implică numeroase riscuri. Unele paciente pot fi marcate pe viaţă, fie pentru că nu vor mai putea face copii niciodată, fie din punct de vedere psihic”, a declarat dr. Tica. În România, peste 5.000 de furnizori asigură distribuirea de contraceptive şi servicii de planificare familială, astfel încît acoperirea cu contraceptive a crescut de la zero la 75%. Medicii sînt de părere că orice persoană trebuie să fie conştientă de importanţa propriei sănătăţi, iar avortul este o agresiune asupra corpului.