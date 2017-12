Actele privind achiziția elicopterului căzut în Siutghiol, trimise de CJC instanței

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, a dezvăluit, ieri, că instituția pe care o conduce a trimis la Parchetul General mai multe documente care vor fi luate în calcul în ancheta pe care procurorii o desfășoară privind accidentul aviatic de la mijlocul lunii decembrie, în care și-au pierdut viața un pilot, un copilot, un medic şi o asistentă. Șeful CJC a spus că s-au solicitat toate documentele privind achiziționarea de către CJC a elicopterului care a fost predat către SMURD, tot ce a stat la baza documentației tehnico-economice în baza căreia s-a făcut licitația, procesele-verbale de recepție inițiale și procesele-verbale de predare a elicopterului către SMURD. ”O să se vadă că tot ceea ce am spus după accidentul aviatic a fost adevărat. Probabil că or să fie chemați și oameni de la CJC care s-au ocupat de acest elicopter. Sunt dispus să dau și eu declarații în acest caz, dar spun că atât eu, cât și angajații Consiliului nu avem nicio vinovăție. Noi suntem singurul județ care am reușit, pe bani europeni, să luăm un elicopter, achiziționat de la producătorul Eurocopter, prin programul transfrontalier intitulat „Equipment to save our lives”, în parteneriat cu autorităţile bulgare din localităţile Krushari şi General Toshevo (districtul Dobrich)”, a spus Constantinescu, care a amintit încă o dată că de pe aparatul de zbor prăbușit lipseau flotoarele, deși acestea fuseseră achiziționate de CJC.

Președintele CJC a afirmat că, înainte de a pleca în SUA la tratament, CJC a primit o solicitare pentru a se ști de ce operatorul privat care câștigase licitația pentru operarea elicopterului deconta de la Consiliu pregătirea lunară a piloților. ”Pentru că așa prevăd normele europene ale aviației, pentru astfel de elicoptere. Indiferent de experiență, piloții trebuie să aibă minimum cinci ore de antrenament pe săptămână. Din păcate, piloții de la Ministerul Afacerilor Interne nu au făcut asftel de antrenamente și nu aveau numărul de ore. Și iată unde a dus nerespectarea unor norme aeronautice civile”, a punctat Constantinescu, care a mai spus că, în situația accidentului de pe lacul Siutghiol, toate forțele trebuie să fie într-o singură mână.