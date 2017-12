Acuze grave la adresa Madridului

Liderul destituit al Executivului regional catalan, Carles Puigdemont, refugiat la Bruxelles, după ce a fost pus sub acuzare de autoritățile spaniole pentru cinci infracțiuni, printre care rebeliune, a atacat dur Guvernul de la Madrid. "Sunt absolut convins că statul spaniol pregătea un val dur de represiune şi violenţe pentru care noi am fi fost traşi la răspundere", a acuzat șeful separatiștilor catalani, fără să explice însă cum plecarea sa în Belgia a condus la evitarea violenţelor care ar fi fost plănuite de Madrid. Puigdemont a afirmat că, alături de patru miniştri catalani demişi aflaţi la Bruxelles, reprezintă "Guvernul în exil" al Cataloniei. Cei cinci au fost eliberaţi luni, dar li se interzice să părăsească Belgia fără consimţământul unui judecător. În plus ei, sunt obligaţi să participe la toate şedinţele de judecată ale procesului în care sunt vizaţi.

În tot acest timp, problemele legate de Catalonia îi preocupă tot mai mult pe spanioli. Astfel, tensiunile dintre liderii catalani și cei de la Madrid au devenit al doilea motiv de îngrijorare pentru populația spaniolă, după șomaj, trecând în fața corupției, potrivit barometrului trimestrial al Centrului de Investigații Sociologice (CIS). La întrebarea "Care este, în opinia dumneavoastră, principala problemă care există în prezent în Spania?", persoanele intervievate au răspuns în mod spontan șomajul în proporție de 66,2%, apoi independența Cataloniei, 29%, înainte de corupție și fraudă, 28,3%. În iulie, prima problemă invocată era tot șomajul, 70,6%, a doua era corupția, 45,3%, iar a treia - politicile în general, 21,8%. În urmă cu trei luni, independența Cataloniei nici nu apărea printre primele zece probleme citate, îngrijorând doar 2,6% dintre respondenți. Sondajul a fost realizat înainte de proclamarea unilaterală a independenței, la 27 octombrie, de Parlamentul catalan, care a fost urmată imediat de o punere a regiunii sub tutela Madridului.