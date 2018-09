Adina Florea: Activităţile de investigare ale DNA s-au plasat în afara legii

17:13:35 / 06 Septembrie 2018

Proiectul de management ...

... al acestei dudui este scris dupa dictarea lui Tudorel ... este 100% pe gustul ministrului justitiei si, mai ales, pe cel al lui Dragnea ...in opinia acestei doamne care a acceptat functia de pres la picioarele condamnatului penal din fruntea tarii, nu exista nimic bun in ce s-a facut pana acum, totul este gresit, majoritatea romanilor fiind niste dobitoci ca au apreciat atat de mult activitatea DNA sub conducerea lui Kovesi, la fel fiind si cazul SUA si UE, care au sustinut mereu lupta anti-coruptie, DNA-ul si pe Kovesi ... dar ce stiu ei?