Al șaptelea succes consecutiv pentru CS Năvodari

06:32:26 / 02 Iunie 2015

Felicitari

Echipa navodareanaeste in acest moment un bun exemplu pentru toate celelelte echipe de jocuri sportive in judetul nostru. Plecata din josul ierarhiei a promovat si dupa a progresat in fiecare an ajungand in present la statutul de favorite pentru finala mare si castigarea ei. Asa cum ii cunosc pe cei doi care se ocupa cu daruire pentru destinele echipei,Cornel Suciu si Cristi Husea,cred in parcursul echipei pe o lunga perioada si pentru binele tuturor celor din actualul colectiv isi cunosc posibilitatile si vor refuza promovarea. Succes in continuare si poate ca rugbyul va reinvia in Navodari la nivelul anilor 70-80 cand la meciuri erau asisnte record de peste 5-600 spectatori